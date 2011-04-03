به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون توجه کرده اید که وقتی گرسنه هستید قادرید عطر شیرینی را از فاصله چندین متری حس کنید؟



اکنون گروهی از زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو در بررسیهای بر روی پشه میوه نشان دادند که حس بویایی در زمان گرسنگی تقویت می شود.

در این مکانیزم، یکسری از پالسهایی که سیستم عصبی را در پاسخ به رایحه ها تحریک می کنند به حس بویایی اجازه می دهند که برای کسب غذا تواناتر شوند.

به گفته این محققان، نتایجی که در مورد پشه میوه به دست آمد در تمام مهره داران و در نتیجه انسان نیز وجود دارد.

نتایج کشف تغییرات نورونی که بینی پشه میوه را برای جستجوی غذا کنترل می کنند در تازه ترین شماره مجله "سل" منتشر شده است. این کشف می تواند سیستم جدیدی را برای تنظیم اشتها در انسان ارائه کند. به طوریکه دانشمندان می توانند با توسعه داروهایی برای بهبود و یا کاهش فعالیت نوروپپتیدهایی که در طول گرسنگی برای تقویت حس بویایی آزاد می شوند افراد چاقی را که در اثر استشمام بوی خوش غذا به خوردن تحریک می شوند درمان کنند.

براساس گزارش ساینس دیلی، از سویی دیگر این سیستم می تواند در تحریک اشتها در سالمندان و افراد بی اشتها مورد استفاده قرار گیرد.

"وانگ جینگ"، استاد زیست شناسی دانشگاه کالیفرنیا و سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "بویایی کمک مهمی به درک کیفیت غذا می کند و عمیقاً بر روی غذاهایی که انتخاب می کنیم اثر می گذارد."

این تیم تحقیقاتی یک نوروپپتید و یک گیرنده نورونی را کشف کرد که رفتار بویایی در این حشرات را کنترل می کنند. این دو عنصر می توانند به عنوان هدفهای دارویی برای تغییر اشتها در انسان به کار روند.