پذیرش بیش از ۲۴۵ هزار مسافر فرهنگی در قم

رضا افشاری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهارداشت: ۲۴۵هزار و ۴۸۹هزار نفر روز در قالب ۴۸ هزار و نهصد و سی و هفت خانوار در آموزش و پرورش اسکان داده شده‌اند که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش ۱۷در صدی را داشته است.

وی ادامه داد: ۴ درصداز مسافران فرهنگی از طریق سامانه این‌تر نتی ثبت نام نمودند که پس از ورود به شهر قم مستقیما به مدارس رزرو شده مراجعه کرده‌اند.



مسئول ستاد اجرائی اسکان آموزش و پرورش قم گفت: ستاد مرکزی اسکان مسافران نوروزی فرهنگی استان پنج هزار کلاس درس را در چهار صد مدرسه استان به امکانات اولیه مورد نیاز مسافران تجهیز کرده بود.



افشاری‌نژاد یاد آور شد: علی رغم کمبود اعتبارات و تجهیزات لازم خوشبختانه در این مدت بیش از ۲۹۰ چشمه حمام در برخی مدارس ویژه اسکان مسافران در شهر قم آماده شد و تعداد زیادی پتو، ملحفه، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون، سطل‌های زباله درب دارو... نیز در مدارس در اختیار زائرین قرار گرفت اما از مسئولین انتظار می‌رود نسبت به در اختیار قراردادن اعتبارات لازم و تجهیزات آموزش و پرورش را بیشتر و بهتر یاری کنند.



برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی



وی از جمله کار‌های فرهنگی در ستاد‌های اسکان را برگزاری مسابقات فرهنگی، خلاقیت و سر گرمی و قرائت قر آن مجید، توزیع بسته‌های فرهنگی و بهداشتی ذکر کرد و یاد آور شد: مسابقات فرهنگی همراه با اهداء هدایای مناسب به فرزندان مسافران فرهنگی به خوبی همراه بود.



افشاری‌نژاد بر گزاری نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا در محل‌های ستاد‌های اسکان و توزیع نزدیک به ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم رایگان در محل این ستاد‌ها را از جمله اقدامات ویژه‌ای برشمرد که با مدیریت صحیح در این ستاد‌ها انجام شده است.



وی همچنین در ادامه عنوان کرد: باهماهنگی‌های به عمل آمده و همکاری بسیار خوب تولیت محترم آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) قریب به 3 هزار پرس غذای تبرکی بین زائرین فرهنگی توزیع شده است.

تخفیف ویژه برای مهمانان فرهنگی



مسئول ستاد اجرائی اسکان آموزش و پرورش قم افزود: فرهنگیان و بستگان درجه یک آنان در مدت اقامت خود در استان از استخر فرهنگیان به صورت رایگان و سینما تربیت با تخفیف ۵۰ در صد بهره‌مند شدند.



وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به طور مستقیم در پایگاه‌ها و ستاد‌های پذیرش حضور فعال داشته و از ۲۶ اسفند ماه سال گذشته در قالب ۱۲ گروه برنامه ریز و ۷ پایگاه پذیرش کار خود را آغاز کرده بود.



مسئول ستاد اجرائی اسکان آموزش و پرورش قم از قبل از تعطیلات با برگزاری ۲۰ جلسه ستادی و کمیته‌ای گرو ه‌های مختلف اقدام به برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات به فرهنگیان نمودند که ماحصل آن ارائه خدماتی ارزشمند و ایجاد رضایت در میهمانان بود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات تعداد ۱۴ هزار و ۱۹۷مسافر غیر فرهنگی نیز در استان قم اسکان داده شدند.