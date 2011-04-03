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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توزیع آرمهای طرح ترافیک رسانه ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک

توزیع آرمهای طرح ترافیک رسانه ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: خبرنگاران و افرادی که پرونده شان را به طور کامل برای دریافت آرم طرح ترافیک تحویل داده اند می توانند طی چند روز آینده آرمهایشان را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک دریافت کنند.

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آرمهای طرح ترافیک سال 89 تا 31 فرودین ماه جاری معتبر است گفت: افرادی که هنوز پرونده خود را برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تکمیل نکرده اند تا 25 فروردین ماه فرصت دارند مدارک خود را به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه دهند.

وی ادامه داد: در تعطیلات نوروزی مدارک 15 هزار شهروند متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک بررسی و نسبت به چاپ برچسب مجوز ورود به این محدوده اقدام شد.

نوروزی تصریح کرد: 70 درصد مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک به افرادی که جزو سهمیه بگیران هستند تعلق دارد مانند بیماران خاص، معلولان، سازمانها و نهادهای دولتی و 30 درصد از مجوزها نیز به عموم شهروندان متقاضی واگذار می شود که تقریبا اکثر افرادی که جزو سهمیه بگیران نبوده اند مجوز خود را در این مدت دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: افراد حقیقی و حقوقی که در سایت شهرداری تهران برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک ثبت نام کرده اند اما واجد شرایط تشخیص داده نشده اند و به این موضوع اعتراض داشته اند، اعتراضاتشان از یکم تا 15 اردیبهشت مورد بررسی قرار می گیرد و این افراد می توانند نتایج بررسی مجدد وضعیت خود را در روز 15 اردیبهشت بر روی سایت شهرداری تهران مشاهده کنند.

کد مطلب 1280273

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