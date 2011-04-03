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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

16 مرکز دامهای گلستان را واکسینه می کند

16 مرکز دامهای گلستان را واکسینه می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی گلستان گفت: 16 مرکز مایه کوبی برای اجرای طرح واکسیناسیون دام در استان فعال شده است.

محمد نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با شروع فصل بهار و زمان واکسیناسیون دامها، اداره کل دامپزشکی استان گلستان همچون سنوات گذشته دامهای سبک و سنگین استان را علیه بیماری شاربن و آبله واکسینه می کند.

مسئول اداره مبارزه با بیماری های دامی گلستان گفت: امسال با پیش بینی به عمل آمده و با استفاده از 16 مرکز مایه کوبی در سطح استان و توان بخش دولتی تمام گاو و گوساله گوسفند و بز بومی و عشایر علیه بیماری شاربن واکسینه می شوند.

نیرومند در ادامه به عقد قرارداد با بخش خصوصی اشاره کرده و گفت تمهیداتی اتخاذ شده که تمام هزینه های واکسیناسیون برای دامداران بصورت رایگان صورت بگیرد.
 
بیش از 3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1280282

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