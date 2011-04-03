اطلس فشرده "آسمان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مرجعی است برای شناخت آسمان شب از طریق رصد و نگاه به آسمان که اخترشناسان آماتور جوان بخش اعظم مخاطبان این کتاب هستند.

اطلس فشرده آسمان نقشه ای است استاندارد برای اخترشناسان با تجربه و همه علاقه مندانی که تازه وارد این حیطه می شوند. مدت نیم قرن است که نقشه های انتشارات "اسکای" جایگاه خود را در بین علاقه مندان به رصد آسمان پیدا کرده است.

اکنون، اطلس جدیدی نیز توسط انتشارات آسمان به علاقمندان معرفی می شود که دارای جزئیات دقیقی است، که هم با چشم غیرمصلح و هم با استفاده از تلسکوپ می توان از رصد آسمان شب لذت برد.

مزیت این اطلس، قطع کوچک در عین حال خواندن راحت نام ها و تنظیم دقیق خود نقشه ها ست. که در این نقشه ها مرزهای صورت های فلکی مشخص شده اند و تنظیم شکل ها طوری است که شما راحت اجرام را پیدا کنید.

در این کتاب بیش از 30 هزار ستاره با اندازه های متناسب روشنایی شان هزار و 500 جرم ژرف آسمان با تفکیک رنگ برحسب نوع جرم، که 675 کهکشان در آن گنجانده شده است. نام ها حتی برای اجرام کم نور هم نوشته شده است.

نوع نقشه به گونه ای است که حتی در منزل نیز می توانید رصد کنید.

راجر سینات ویراستار ارشد مجله "اسکای اند تلسکوپ" تنظیم کننده ی کاتالوگ دو جلدی دو هزار اسکای است. وی در سال 1997 با همکاری مایکل پریمن از آژانس فضایی اروپا کتاب اطلس با بیش ترین جزئیات بین بقیه نقشه های تهیه کرد. خرده سیاره سینات به افتخار وی نامگذاری شد.

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