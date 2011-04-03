دوران دفاع مقدس از بزرگترین گنجینه های فرهنگی کشور است

سردار سرتیپ هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داشته های ارزشمند فرهنگی و معنوی می توانند سازوکاری توانمند برای افزایش بصیرت و معرفت جوانان باشد.

وی اظهارداشت: اعزام جوانان و نوجوانان به مناطق جنگی کشور علاوه بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و رزمایش تحول ساز در عرصه فرهنگی، راهکاری مهم برای آگاهی بخشی و بیداری جوانان برای سناریوهای احتمالی و توهمات دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی باشد.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: از آثار و برکات فرهنگی راهیان نور آشنایی نسل جوان با ارزش های دفاع مقدس، رشادت ها و عشق و ایثار رزمندگان در طول دفاع مقدس و همچنین آشنایی با حوزه عملی و سرزمینی که رزمندگان در یک مقطع تاریخ انقلاب اسلامی در آن به رشادت پرداختند و با دلاور مردی ها خود دشمنان متجاوز را از خاک میهن بیرون راندند.

وی از دیگر آثار برگزاری این اردوها را مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن دانست و افزود: این حرکت و حضور در صحنه های دفاع مقدس می تواند آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان را با ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به همراه داشته باشد.

محمدی یادآورشد: نسل امروز می تواند با حضور در سرزمین و درنقط یادمانی دوران هشت سال دفاع مقدس از نزدیک با بخشی از فرازهای تاریخ انقلاب اسلامی آشنایی پیدا کند که این می تواند در روحیات جوانان و نوجوانان جامعه بسیار تاثیرگذار باشد.