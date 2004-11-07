افزايش اطلاع رساني،كاهش دفعات مراجعات مردم

تعداد دفعات مراجعه مردم براي انجام يك كار خاص قبل و بعد از طرح تكريم كاهش يافته است و متوسط مراجعات از 59/2 بار براي انجام يك خدمت در سال 80 به 21/2 در سال 82 كاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت سخنگوي دولت، بر اساس گزارش منتشر شده از ميزان رضايت مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي و نمودار ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاههاي اجرايي قبل و بعد از طرح تكريم در سال 82 يعني دوسال پس از اجراي طرح تكريم مردم ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاههاي دولتي از 7/63به 8/69درصد افزايش يافته است .



همچنين بر اساس نمودار مقايسه اي تعداد دفعات مراجعه مردم براي انجام يك كار خاص قبل وبعد از طرح تكريم متوسط مراجعات از 59/2 بار براي انجام يك خدمت در سال 80 به 21/2 در سال 82 كاهش يافته است .



بر اساس اين گزارش همچنين ميزان اطلاع رساني به مردم از 62درصد در سال 80 به 73 درصد در سال 82 افزايش يافته است