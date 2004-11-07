افزايش اطلاع رساني،كاهش دفعات مراجعات مردم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از سايت سخنگوي دولت، بر اساس گزارش منتشر شده از ميزان رضايت مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي و نمودار ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاههاي اجرايي قبل و بعد از طرح تكريم در سال 82 يعني دوسال پس از اجراي طرح تكريم مردم ميزان رضايت مردم از خدمات دستگاههاي دولتي از 7/63به 8/69درصد افزايش يافته است .
همچنين بر اساس نمودار مقايسه اي تعداد دفعات مراجعه مردم براي انجام يك كار خاص قبل وبعد از طرح تكريم متوسط مراجعات از 59/2 بار براي انجام يك خدمت در سال 80 به 21/2 در سال 82 كاهش يافته است .
بر اساس اين گزارش همچنين ميزان اطلاع رساني به مردم از 62درصد در سال 80 به 73 درصد در سال 82 افزايش يافته است
تعداد دفعات مراجعه مردم براي انجام يك كار خاص قبل و بعد از طرح تكريم كاهش يافته است و متوسط مراجعات از 59/2 بار براي انجام يك خدمت در سال 80 به 21/2 در سال 82 كاهش يافته است.
کد مطلب 128030
نظر شما