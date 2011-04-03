461 هزار نفر روز در ستاد اسکان فرهنگیان کرمانشاه پذیرش شدند

جلال امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تا پایان روز 12 فروردین ماه سال 1390 در کل 60 هزار و 166 خانوار که 50 هزار و 445 خانوار فرهنگی و 9 هزار و 721 خانوار غیرفرهنگی بودند در ستاد اسکان فرهنگیان استان کرمانشاه اسکان یافتند.

وی با اشاره به عملکرد ستاد اسکان فرهنگیان استان کرمانشاه گفت: جمع نفرروز پذیرفته شده در این ستاد به 461 هزار و 584 نفر روز رسید که 390 هزار و 622 نفر روز پذیرفته شده فرهنگی و 70 هزار و 962 نفر روز پذیرفته شده غیر فرهنگی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: امسال 400 کلاس درس مجهز به تلویزیون، یخچال، فرش، پتو و تسهیلاتی نظیر آشپزخانه و حمام به همراه 14 باب خانه معلم و معلم سرا در اختیار فرهنگیان قرار گرفت، ضمن اینکه اماکن ورزشی و استخرهای شنای متعلق به آموزش و پرورش در اختیار این عزیزان بود.