به گزارش خبرگزاری مهر، این دورهها شامل مبانی نظری نشانهشناسی، نشانهشناسی اجتماعی، نشانهشناسی تصویر، نشانهـ معناشناسی ادبی، نشانهشناسی سینما و نشانهشناسی ادبیات است که دکتر فرزان سجودی، دکتر فرهاد ساسانی، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر بابک معین و دکتر امیرعلی نجومیان آنها را تدریس میکنند.
دورههای تخصصی نشانهشناسی به صورت جداگانه و هر دوره در پنج جلسه تشکیل میشود.
نشست مقدماتی برای آشنایی مخاطبان با جزئیات این دورهها و با حضور استادان مذکور در روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ساعت 16 برگزار میشود و در این نشست مجموعه کتابهای نشانهشناسی با حضور مولفان و مترجمان این آثار رونمایی خواهد شد.
دوره اول با عنوان"مبانی نظری نشانهشناسی" با تدریس دکتر فرزان سجودی در پنج جلسه از تاریخ یازدهم اردیبهشت برگزار میشود که در آن به معرفی مفاهیم بنیادی نشانهشناسی شامل نشانه، دلالت، دلالت صریح، دلالت ضمنی، استعاره، مجاز مرسل، متن از دیدگاههای متفاوت شامل زبانشناسی، ساختگرایی، پساساختگرایی و نشانهشناسی فرهنگی، مفهوم و رمزگان و سرانجام گفتمان پرداخته میشود و رویکردهای نظری متفاوت در قلمرو مفاهیم بنیادی فوق مورد بررسی قرار میگیرد.
دوره "مبانی نظری نشانهشناسی" روزهای یکشنبه از ساعت 16 تا 18 برگزار میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام در این دوره میتوانند تا اول اردیبهشت به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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