برنامه های فرهنگی و دینی مناسب همه اقشار در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار گفتمان دینی در دانشگاهها، مساجد، مدارس،‌ هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی و دینی استان برگزار شد.

اماملو افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با همکاری دستگاههای مختلف استان و افراد تأثیرگذار فرهنگی و دینی تلاش دارد تا برای تمام اقشار جامعه برنامه های فرهنگی و دینی را به بهترین صورت ممکن برگزار کند.

وی اظهار داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در سال گذشته با اجرای طرح طوبی،‌ گفتمان های دینی، طرح چهره به چهره، برگزاری برنامه های فرهنگی در مهدهای کودک استان، حمایت و چاپ 10 عنوان کتاب و تولید نرم افزارهای مختلف فرهنگی و دینی،‌ اعزام روحانی به اقصی نقاط استان و برگزاری نمایشگاههای مختلف فرهنگی و دینی توانست گامهای مثمر ثمری در توسعه برنامه های فرهنگی و دینی بردارد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه این اداره برای اقشار مغفول جامعه نیز برنامه دارد تصریح کرد: تاکسیرانان، آرایشگران و سربازان از جمله اقشاری هستند که این اداره کل برای آنان نیز برنامه هایی را در دست تهیه دارد و جوانان و نوجوانان نیز در قالب باشگاه نگاه جوان می توانند طرح و ایده های نوی خود را پیاده کنند.

اماملو در ادامه از اجرای موفقیت آمیز طرح ریشه کنی بی سوادی قرآنی در استان خبر داد و گفت:‌ در این طرح در عرض 2 سال شاهد ریشه کنی بی سوادی قرآنی در سطح استان خواهیم بود.

وی حمایت از پایان نامه های دانشجویی را از دیگر برنامه های این اداره کل بر شمرد و یادآور شد: در رویکرد جدید، اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به قرارگاه فرهنگی در استان تبدیل شده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد : راه اندازی گروه معارف با همکاری صدا و سیما و حمایت از سریال های فرهنگی از جمله برنامه های این اداره کل در سال گذشته بوده است.