کمک به خانواده های زندانیان از بروز ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرمانشاه، کیانوش محمدی در اولین جلسه کاری امسال، ضمن تقدیر از اقدام خداپسندانه خیرین در آغاز سال جدید اظهار داشت: آسیب دیدگان اجتماعی و به ویژه خانواده مددجویان تحت پوشش زندان ها به جهت محبوس بودن سرپرست خانواده و عدم تمکن مالی نیازمند حمایت مادی و معنوی هستند و در این راستا نهادهای اجتماعی مسئول و خیرین نقش مهمی در رفع مشکلات آنان و کاهش آسیب های اجتماعی بر عهده دارند.

وی افزود: اغلب خانواده های مددجویان به دلیل زندانی بودن سرپرست خانواده با مشکلات مالی و معیشتی روبرو بوده و کمک و مساعدت به موقع به این خانواده ها می تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی احتمالی جلوگیری نماید.

محمدی خانواده های مددجویان را از جمله اقشار اجتماعی در معرض آسیب توصیف کرد و گفت: خلاء سرپرست خانواده، مشکلات اقتصادی و نگرش منفی جامعه و اطرافیان نسبت به خانواده های مددجویان از جمله مواردی است که می تواند در گرایش برخی از خانواده مددجویان به سوی بزهکاری و ارتکاب جرایم موثر باشد.

رئیس زندان شهرستان سنقر و کلیایی، خاطرنشان کرد: نهادهای اجتماعی و خیرین می توانند با ایجاد بستر مناسب و حمایت های به موقع از اقشار آسیب پذیر از بروز بسیاری ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کنند.