خراسان رضوی رتبه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور را کسب کرد

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: طی سال گذشته کارآفرینان صنعتی و معدنی با اخذ 518 پروانه بهره برداری صنعتی و بیش از 14 هزار و 573 میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنعت خراسان رضوی رتبه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور را کسب کردند.
این مسئول افزود: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرو محرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی است.
وی گفت: این طرحها در شهرستان های مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، تایباد، درگز، سبزوار، قوچان، کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بردسکن، خواف، زاوه، فریمان، جغتای، تایباد، بجستان، خلیل آباد، کلات وجوین به بهره برداری رسیده و نه هزار و 420 نفر را بطور مستقیم مشغول بکار کرده است.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی نیز در ادامه به تشریح روند سرمایه گذاری صنعتی این استان در دوازده ماه گذشته پرداخت و گفت: در طول مدت فوق روند سرمایه گذاری صنعتی به شکلی بوده که در طول سال گذشته با جذب بیش ازهشت درصد سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور، جایگاه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور به خراسان رضوی اختصاص یافته است.
وی افزود: در سال جاری علاوه بر حفظ سرمایه گذاری های موجود بخش صنعت، ادامه روند رشد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در سال های اخیر مورد توجه خواهد بود و با همت و تلاش کارآفرینان جبهه تولید، جهاد اقتصادی را در توسعه بیش از پیش بخش صنعت و معدن استان شاهد باشیم.
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