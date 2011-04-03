خراسان رضوی رتبه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور را کسب کرد

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: طی سال گذشته کارآفرینان صنعتی و معدنی با اخذ 518 پروانه بهره برداری صنعتی و بیش از 14 هزار و 573 میلیارد ریال ‏سرمایه گذاری در صنعت خراسان رضوی رتبه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور را کسب کردند.‏

این مسئول افزود: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک‏، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرو محرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و ‏صنایع معدنی است.

وی گفت: این طرحها در شهرستان های مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، تایباد، درگز، سبزوار، ‏قوچان، کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بردسکن، خواف، زاوه، فریمان، جغتای، تایباد، بجستان، خلیل آباد،‌ کلات وجوین به بهره برداری رسیده و نه هزار و 420 نفر را بطور مستقیم مشغول بکار کرده است.‏

‏سرپرست سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی نیز در ادامه به تشریح روند سرمایه گذاری صنعتی این استان در دوازده ماه گذشته پرداخت و گفت: در طول مدت فوق ‏روند سرمایه گذاری صنعتی به شکلی بوده که در طول سال گذشته با جذب بیش ازهشت درصد سرمایه گذاری صورت گرفته ‏در صنعت کشور، جایگاه دوم سرمایه گذاری صنعتی کشور به خراسان رضوی اختصاص یافته است.‏

وی افزود: در سال جاری علاوه بر حفظ سرمایه گذاری های ‏موجود بخش صنعت، ادامه روند رشد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در سال های اخیر مورد توجه خواهد بود و با همت و تلاش ‏کارآفرینان جبهه تولید، جهاد اقتصادی را در توسعه بیش از پیش بخش صنعت و معدن استان شاهد باشیم.‏



