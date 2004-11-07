مسئولان از پاسخگويي در سيما گريزانند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" دربرنامه تلويزيوني پرسمان كه توسط گروه اجتماعي شبكه يك سيما توليد مي شود تلاش شده است بستر مناسبي فراهم شده تا درسال پاسخگويي دركنار ارائه آماروبيلان كاري خود پاسخگوي سئوالات و ابهامات موجود درحيطه كاري خود باشند .



به گفته محمدرضا راهپيما تهيه كننده اين برنامه عليرغم پيگيري هاي متعدد تاكنون پاسخ مناسبي براي اعلام زمان حضور دربرنامه پرسمان ازتعدادي از دستگاههاي اجرايي كشور دريافت نشده است.

راهپيما با بيان اينكه دراين برنامه قصدداريم تمامي نهادها را موردپرسش قراردهيم گفت : وزارت نفت ، وزارت نيرو ، جهاد كشاورزي وسازمان حفاظت محيط زيست ازدستگاه هايي هستند كه با جديت و قاطعيت عدم حضور خودرا دراين برنامه اعلام كرده اند .

وي افزود: تاكنون فقط وزراي مسكن ؛ بهداشت ؛ صنايع و معادن ، علوم ، بهداشت ودرمان، رييس سازمان بهزيستي ، رييس ديوان محاسبات كشور، رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرماندهي نيروي انتظامي و دادستان كل كشوردربرنامه پرسمان حضور يافته اند .

راهپيما گفت:تلاش براي جلب نظر وموافقت وزرا و ساير مسئولين براي حضوردربرنامه پرسمان ادامه دارد . برنامه تلويزيوني پرسمان سه شنبه هرهفته ساعت 23 به مدت 100 دقيقه از شبكه اول سيما پخش مي شود .