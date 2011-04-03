برداشت چوب از جنگل های گیلان کاهش می یابد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از وظایف سازمانی منابع طبیعی بهره برداری ازجنگل هاست، افزود: کاهش برداشت از جنگل ها به دلیل اهمیتی که منابع طبیعی در بحث کشاورزی، صنعت، سد سازی و پتانسیل بالایی که در ارتباط با زندگی مردم و گردشگری در استان دارد، بسیار با اهمیت است.

وی اظهارداشت: مقوله بهره برداری و کاهش برداشت از سال های گذشته در دستور کار منابع طبیعی استان است و به شدت هرسال کاهش بهره برداری داریم یعنی از جنگل های که سالیانه 500 هزار متر مکعب چوب برداشت می شد هم اکنون این میزان به 200 هزار مترمکعب رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اعلام اینکه قاچاق چوب از آسیب های جدی است که جنگل ها را تهدید می کند، گفت: برای جلوگیری از این پدیده مخرب توسعه و زراعت چوب امری ضروری است.

وی خاطر نشان کرد: از راه های حفظ جنگل ها توسعه و زراعت صنوبراست و استان گیلان در این زمینه موقعیت مناسبی دارد.

رحمانی ادامه داد: استان گیلان برای کشت صنوبر دو ویژگی خاص دارد که استان های دیگر ندارد یکی گیلان خاستگاه اکولوژیکی صنوبر است و دیگر اینکه بدون آبیاری می توان به کشت صنوبر پرداخت.

وی بیان داشت: یک گونه صنوبر بومی درگیلان به نام سفید پلت وجود دارد که خاستگاه اکولوژیکی آن در صفرا بسته آستانه اشرفیه است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان تاکید کرد: صنوبر یک گیاه آب دوست است و نیاز به آبیاری ندارد که این یک مزیت در استان است.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان در یک برنامه 10 ساله مقاوم اول را در سطح کشور در زمینه تولید چوب صنوبر کسب کرد، افزود: در حال حاضربیش از 450 هزار متر مکعب چوب در استان تولید می شود و سال گذشته برای توسعه زراعت صنوبر900 میلیون تومان تسهیلات اختصاص یافت.

رحمانی با اشاره به اینکه پارسال بیش از چهار میلیون نهال در گیلان تولید شد، اظهارداشت: از این میزان نهال 250 هزار اصله نهال مختلف جنگلی و 300 هزار قلمه اصلاح شده بصورت رایگان در بین اقشار مختلف مردم توزیع شد.