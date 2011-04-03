درآمد عمومی گمرک اصفهان 26 در صد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، فرود عسگری افزود: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 96 درصد از وزن و 66 درصد از ارزش کل صادرات سال 1389 بیشترین سهم را داشته است.

وی سهم بخش صنایع دستی شامل فرش دستبافت، مصنوعات گرانبها شامل طلا ونقره و سایر صنایع دستی از لحاظ ارزش 28 درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان و به میزان 240 میلیون و 389 هزار دلار دانست.

عسگری در ادامه سخنان خود گفت: صادرات اداره کل گمرک استان اصفهان، در سال 1389 شامل 310 نوع کالا به 72 کشور جهان بوده که افغانستان با 232 میلیون و 455 هزار دلار کالا از طریق گمرک استان جایگاه اول را در بین 72 کشور به خود اختصاص داده و در مکان دوم امارات متحده عربی با وارد کردن 220 میلیون و 28 هزار دلار و عراق با 183 میلیون و 323 هزار دلار در جایگاه سوم قرار دارد، به طوری که 73 درصد از کل صادرات گمرکات استان طی این مدت به سه کشور افغانستان ، امارات متحده عربی و عراق بوده است

مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت در ادامه افزود: مصنوعات طلا و نفره با 176 میلیون و 444 هزار دلار، فرش ماشینی با 144 میلیون و 216 هزار دلار، آهن آلات و فولاد با 118 میلیون و 552 هزار دلار عمدترین اقلام صادراتی گمرک اصفهان است.

وی یادآور شد: طی مدت یاد شده 400 هزار و 463 تن کالا به ارزش 492 میلیون 754 هزار دلار وارد گمرک استان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظروزن 354 درصد افزایش و لحاظ ارزش 20 درصد رشد داشته است.

عسگری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: عمده ترین کالاهای وارداتی شمش آهن با 230 میلیون و 444 هزار دلار، ماشین آلات صنعتی 102 میلیون و 910 هزار دلار ، ،لوازم صنعتی برقی 35 میلیون و 154 هزار دلار و مواد اولیه پلاستیک 6 میلیون و 385 هزار دلار بوده است.

وی همچنین عمده ترین صادر کنندگان کالا به مقصد گمرک اصفهان را ترکیه با 164 میلیون و 105 هزار دلار، امارات متحده عربی با 97 میلیون 238 هزار دلار، ژاپن 38 میلیون و 476 هزار دلار و چین با 31 میلیون و 560 هزار دلار اعلام کرد.

اداره کل گمرک اصفهان با دارا بودن 120 کارمند رسمی ، پیمانی و قراردادی در سال 1389 درآمدی معادل 456 میلیاردو 150 میلیون ریال وصول و به خزانه واریز کرده به طوری که هر کارمند گمرک اصفهان در وصول عواید دولت سهمی بالغ بر سه میلیارد و 876 میلیون ریال را داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 26 درصد رشد داشته است.

یک هزار و 444 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 226میلیارد و 47 میلیون ریال در واحد قضایی تشکیل شده که از حیث تعداد 25 درصدافزایش و از نظر ارزش 30 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.