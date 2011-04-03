معرفی هیئت مدیره پرسپولیس تا پایان فروردین/ پرسپولیس تمام کننده ندارد

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بحث شیرین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تا پایان فروردین ماه حل و فصل خواهد شد!
عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه آیا خودش هم در هیئت مدیره جدید حضور دارد؟، گفت: من همیشه کنار پرسپولیس بوده و آماده خدمت به این تیم و هوادارانش هستم.
وی در مورد شکست پرسپولیس برابر استقلال در شهرآورد هفتادم ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس در آن دیدار موقعیتهای بیشتری داشت اما در یک ضربه غافلگیرکننده دروازهاش را روی تیم استقلال باز شده دید، گرچه اگر بازیکنان این تیم از فرصتهایشان بهتر استفاده میکردند، پرسپولیس چنین نتیجهای را کسب نمیکرد.
وی در مورد اینکه آیا مشکل پرسپولیس علی دایی است؟، اضافه کرد: علی دایی زحمتش را میکشد و تیمش هم در این دیدار خوب بازی کرد. آنها موقعیتهای زیادی هم داشتند اما به نظر میرسد پرسپولیس تمام کننده خوبی ندارد.
مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در این خصوص افزود: باید مسئولان فکری برای این مشکل کنند زیرا این خلا تمام زحماتی که برای این تیم کشیده میشود را هدر میدهد.
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