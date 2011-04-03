معرفی هیئت مدیره پرسپولیس تا پایان فروردین/ پرسپولیس تمام کننده ندارد

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بحث شیرین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تا پایان فروردین ماه حل و فصل خواهد شد!

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه آیا خودش هم در هیئت مدیره جدید حضور دارد؟، گفت: من همیشه کنار پرسپولیس بوده و آماده خدمت به این تیم و هوادارانش هستم.



وی در مورد شکست پرسپولیس برابر استقلال در شهرآورد هفتادم ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس در آن دیدار موقعیت‌های بیشتری داشت اما در یک ضربه غافلگیرکننده دروازه‌اش را روی تیم استقلال باز شده دید، گرچه اگر بازیکنان این تیم از فرصت‌هایشان بهتر استفاده می‌‎کردند، پرسپولیس چنین نتیجه‌ای را کسب نمی‌کرد.

وی در مورد اینکه آیا مشکل پرسپولیس علی دایی است؟، اضافه کرد: علی دایی زحمتش را می‌کشد و تیمش هم در این دیدار خوب بازی کرد. آنها موقعیت‌های زیادی هم داشتند اما به نظر می‌رسد پرسپولیس تمام کننده خوبی ندارد.