  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

معرفی هیئت مدیره پرسپولیس تا پایان فروردین/ پرسپولیس تمام کننده ندارد

معرفی هیئت مدیره پرسپولیس تا پایان فروردین/ پرسپولیس تمام کننده ندارد

مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی از انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تا پایان فروردین ماه خبر داد.

مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت انتخاب اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: بحث شیرین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تا پایان فروردین ماه حل و فصل خواهد شد!

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه آیا خودش هم در هیئت مدیره جدید حضور دارد؟، گفت: من همیشه کنار پرسپولیس بوده و آماده خدمت به این تیم و هوادارانش هستم.
وی در مورد شکست پرسپولیس برابر استقلال در شهرآورد هفتادم ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس در آن دیدار موقعیت‌های بیشتری داشت اما در یک ضربه غافلگیرکننده دروازه‌اش را روی تیم استقلال باز شده دید، گرچه اگر بازیکنان این تیم از فرصت‌هایشان بهتر استفاده می‌‎کردند، پرسپولیس چنین نتیجه‌ای را کسب نمی‌کرد.
 
وی در مورد اینکه آیا مشکل پرسپولیس علی دایی است؟، اضافه کرد: علی دایی زحمتش را می‌کشد و تیمش هم در این دیدار خوب بازی کرد. آنها موقعیت‌های زیادی هم داشتند اما به نظر می‌رسد پرسپولیس تمام کننده خوبی ندارد.
 
مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی در این خصوص افزود: باید مسئولان فکری برای این مشکل کنند زیرا این خلا تمام زحماتی که برای این تیم کشیده می‌شود را هدر می‌دهد.
کد مطلب 1280417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها