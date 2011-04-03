دماوند رتبه نخست کشاورزی استان تهران را به خود اختصاص داد

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: سال 89 بنابر فرمایش رهبر معظم انقلاب تحت عنوان همت مضاعف و کار مضاعف نام گرفت از این رو جهاد کشاورزی شهرستان دماوند تمامی تلاش خود را در اجرای فرامین مقام عظمی ولایت بکار بست.



این مسئول ادامه داد: سال 90، سال جهاد اقتصادی نیز جهاد کشاورزی شهرستان دماوند همگام با دیگر اقشار میهن اسلامی ایران طی حرکتی جهاد گونه در راستای رشد و توسعه امور کشاورزی اهتمامی ویژه مبذول خواهد داشت.



وی با اشاره به شاخصه های مورد ارزیابی در این رتبه بندی عنوان کرد: دماوند در زمینه تبدیل نحوه آبیاری اراضی کشاورزی از سنتی به تحت فشار 105 درصد بیش از سهمیه ابلاغی از سوی جهاد کشاورزی استان تهران عملیات اجرایی داشته علاوه بر این در سالی که گذشت نزدیک به دو هزار و 500 مترمکعب شبکه گذاری توسط لوله های پلی اتیلنی در راستای کاهش هدرروی آبهای زراعی طی طول مسیر منابع تامین این نعمت خدادادی تا مزرعه مقصد صورت گرفته است.



خلیلی از رشد 40 درصدی بیمه باغات دماوند در سال 89 خبر داد و افزود: دماوند درخصوص بیمه باغات با رشدی 40 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود و 70 درصد از تمامی باغات استان تهران در این شهرستان تحت پوشش چتر حمایتی بیمه کشاورزی قرار گرفت.



رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند پیرامون کاهش مصرف سموم شیمیایی در اراضی کشاورزی این شهرستان خاطرنشان کرد: کشاورزی دماوند طی سال 89 در زمینه کاهش استفاده از سموم شیمیایی با رشدی 20 درصدی و سود جستن از کودهای بیولوژیکی با رشدی 10 درصدی نسبت به سال 88 همراه بود.



این مسئول دماوند را منطقه پایلوت کاشت گل محمدی استان تهران خواند و گفت: شهرستان دماوند با کاشت گل محمدی بصورت دیم در پنج هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی خود در مناطقی همچون "تجرک"، "هویر"، "گندک" و "گرمابسرد" بعنوان منطقه پایلوت غرس این محصول سودمند مطرح شده است.



وی با اشاره به تمهیدات اجرایی در زمینه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار داشت: خانواده بزرگ جهاد کشاورزی شهرستان دماوند دماوند در سال 89 تمهیداتی ویژه پیرامون برخوردی قاطع با تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این نواحی اندیشیده و اجرایی کرد و میزان تخریبهای صورت گرفته در خصوص سازه های مذکور با رشدی 200 درصدی همراه بوده است علاوه بر این مبادرت به تخلف یاد شده در سطح پهناور این شهرستان کاهشی 15 درصدی و تفکیک زمینهای کشاورزی به قطعات کوچکتر کاهشی 20 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهند.



حمیدرضا خلیلی از رشد 15 درصدی تولید گوشت مرغ در دماوند خبر داد و افزود: دماوند در سایه تبدیل واحدهای مرغداری مستقر در نواحی مختلف خود از سامانه های نیمه صنعتی به تمام اتوماتیک توانسته تولید این محصول پروتوئینی را به میزان 15 درصد افزایش داده و واحدهای تولیدی مذکور موفق با کاهش نه درصدی نهاده هایی مانند دانه و سوخت شده اند.



رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به دیگر شاخصه های برتر شهرستان دماوند در امور کشاورزی عنوان کرد: از دیگر شاخصه های عملکردی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در سایر زمینه های زراعی که موجبات کسب عنوان فوق را فراهم آورده می توان به جذب 11.5 درصدی تسهیلات بانکی معرفی شده، ایجاد هزار و 448 فرصت شغلی و 104.9 درصد بیش از تعهدات از پیش ارائه شده، رشد 15 درصدی مکانیزاسیون امور کشاورزی، رشد 37.7 درصدی اشتغال خانگی، رشد صد در صدی در زمینه تامین سوخت، کاهش تلفات 10 درصدی جوجه، اصلاح روشهای نگهداری باغات، برگزاری دوره های آموزشی ترویج و روابط عمومی اشاره کرد.



این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: خانواده بزرگ جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در سایه تلاشهای تمامی کارکنان خود، پیگیریهای مستمر دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، حمایتهای بی دریغ فرمانداری این شهرستان و مدیریت جهاد استان تهران به این توفیقات بزرگ نائل آمده است.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.