فراخوان نخستین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس یزد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، با توجه به اهمیت جمع‌ آوری تاریخ شفاهی دفاع مقدس و تاکید مقام معظم رهبری بر نهضت خاطره نویسی دفاع مقدس، اداره‌ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، اقدام به انتشار فراخوان برگزاری نخستین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس کرد.

بر اساس این گزارش، موضوعات این جشنواره شامل خاطرات کردستان، مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس، خاطرات مناطق شرقی کشور، حوادث پشت جبهه اعزام، پشتیبانی جنگ و شهدای گمنام است.

عناصر مهم در ارزیابی خاطرات نیز شامل زمان، مکان، استناد، راوی، نثر، سوژه خاطره، استانی بودن خاطره و راوی است.

حجم خاطرات باید حداقل دو صفحه و حداکثر 10 صفحه 21 سطری با اندازه قلم 14 باشد.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد در این فراخوان جوایز برگزیدگان جشنواره را نیز اعلام کرده است.

بر این اساس نفر اول نیم سکه بهار آزادی، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر دوم ربع سکه بهار آزادی، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر سوم ربع سکه بهار آزادی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره و نفرات چهارم تا دهم نیز لوح تقدیر به همراه هدایای فرهنگی دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می ‌توانند خاطرات خود را تا تاریخ 15 اردیبهشت ‌ماه به آدرس دبیرخانه جشنواره در یزد، خیابان آیت ‌الله کاشانی، کوچه 15 خرداد، اداره‌ کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد ارسال کنند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس استان یزد، شماره‌ های تلفن‌های 8265461 و 8265462 را برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال خاطرات اعلام کرده است.