اختصاص 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر یکشبه در اولین شورای اداری سال جدید استان افزود: ادامه روند قانون هدفمند سازی یارانه ها با شدت و دقت بسیار بویژه در بخش کشاورزی و صنعت از جمله اولویتهاست.

وی اظهار داشت: در بخش حمل و نقل در کشور مدیریت به خوبی صورت گرفته است، به عنوان نمونه در سال 85 مصرف بنزین کشور 77 میلیون لیتر در سال بود که با اجرایی شدن این طرح این میزان به زیر 50 میلیون لیتر رسیده است و در حال حاضر از واردات بنزین نیز بی نیازیم.



استاند ار گلستان ادامه داد: اولویت دوم سال 90 اشتغال زایی است، در سال گذشت بیش از 90 درصد سهمیه استان در اشتغالزایی محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: اولویت سوم دولت تامین مسکن و مسکن مهر است که تسهیلات قابل توجهی در نظر گرفته شده است، استان در بحث مسکن مهر وضعیت خوبی دارد و در ارزیابی های ماهانه صورت گرفته از سوی وزارت مسکن بهترین رتبه استان در دی ماه سال 89 به دست آمده است و انتظار می رود که از رتبه 13 به سوی رتبه های یک رقمی در سال جدید برویم.

قناعت اظهار داشت: موارد بعدی اولویتهای دولت شامل اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی و تاکید بر اصلاح شیوه های آبیاری و مصرف آب در بخش کشاورزی می شود.

استاندار گلستان بیان داشت: چهار موضوع استانی حساس نیز شامل ستاد تسهیل استان، تشکیل سازمان ملی مهارت، فعالتر شدن ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال جاری از دیگر اولویتهاست.

وی تاکید کرد: انتخابات سختی در پیش داریم، نیروهای امنیتی و انتظامی باید رصد کاملی از تحرکات نیروهای مختلف در استان داشته باشند.

استاندار گلستان بیان داشت: در عین پایبندی به اصل مترقی ولایت فقیه، اصولگرایی و نظام جمهوری اسلامی ایران باید در اجرا بی طرف باشیم، زیرا ملاک و شاخص قانون است.