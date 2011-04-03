2.2 میلیون هکتار از خاک گلستان در معرض فرسایش قرار دارد

محمدرضا پارسا مهر در گفتگو با خبرنگا مهر در گرگان افزود: تنوع اقلیم های مختلف، تنوع کاربری های گوناگون و نوع خاک های مختلف سبب شده است وضعیت فرسایش خاک بشکل شکننده ای در بیاید.

وی در ادامه به حوزه های آبخیز استان اشاره کرد و گفت: پنج حوزه آبخیز اصلی اترک، گرگانرود، قره سو، خلیج گرگان و نکا رود، در استان است که هر کدام از این حوزه ها شرایط متفاوتی با دیگر حوزه ها دارند و نحوه مدیریت و برخورد با مسائل و مشکلات موجود در هر یک از این حوزه ها متفاوت با سایر حوزه ها است.



پارسامهر به پروژه های در حال اجرا در بخش حفاظت خاک و ابخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اشاره کرد و گفت: در خال حاضر 9 پروژه فعال و 70 پروژه خاتمه یافته در این بخش وجود دارد، که با توجه به مشکلات متفاوتی که در سطح استان وجود دارد نوع پروژه ها نیز متفاوت است و عمدتا هم جهت با هدف آبخیزداری است.

وی افزود: طرح های این بخش شامل طرحهای روشهای مختلف حفاظت خاک در اراضی شیبدار،تغییر کاربری در اراضی شیبدار و سیل در سطح استان در حال انجام است و مهمترین معضل بخش آبخیز در استان سیل، فرسایش و تغییر کاربری اراضی و مسائل اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی موجود در حوزه های آبخیز است.

مسئول بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت:حوزه آبخیز چلچای در مینودشت به عنوان پایلوت مطالعاتی مدیریت جامع آبخیز داری مطرح است.



پارسامهر افزود: با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، اداره منابع طبیعی استان و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان در حال پیگیری و مطالعه است و در بحث مدیریت جامع آبخیز نگرشی همه جانبه به تمام اجزا و عناصر موجود در حوزه آبخیر اعم از طبیعی و غیرطبیعی و برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از منابع و کمترین میزان آسیب رسانی به منابع پایه وجود دارد.

وی افزود: مهمترین منابع پایه شامل آب، خاک و سایر ویژگی های طبیعی حوزه آبخیز است که حفاظت از این منابع پایه ضامن امنیت موجودات زنده ساکن در حوزه آبخیز است.