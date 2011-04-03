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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۳۵

علی احمدی:

عملکرد ضعیف خود مقابل ملوان را برابر الریان جبران می‌کنم

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: اگرچه در بازی ذوب‌آهن مقابل ملوان عملکرد خوبی نداشتم اما در بازی روز چهارشنبه مقابل الریان قطر عملکرد خود را جبران می‌کنم.

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون عملکردش در بازی روز جمعه ذوب‌آهن مقابل ملوان بندر انزلی و دادن یک پنالتی به تیم ملوان اظهار داشت: خودم هم از عملکردم در بازی جمعه مقابل ملوان راضی نیستم و احساس می‌کنم بدترین بازی فصل خود را برای ذوب‌آهن انجام دادم.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم آماده نبودنم را بهانه کنم اما باید بگویم آمادگی کافی برای این دیدار را نداشتم و بدنم به دلیل استراحت چند روزه سنگین بود بنابراین همین مسئله باعث شد که تمرکز خود را از دست دهم، مطمئن باشید در آینده این اشتباه خود را جبران می‌کنم و اجازه نمی‌دهم شرایط به همین گونه پیش رود.

مدافع ذوب‌آهن پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الریان قطر و شرایط این دیدار تصریح کرد: مطمئن باشید در این دیدار برای پیروزی به میدان می‌رویم و می‌خواهیم با حداکثر امتیاز به اصفهان بازگردیم و از گروه خود صعود کنیم، الریان تیم قدرتمندی است و از بازیکنان خوبی بهره می‌گیرد اما ذوب‌آهن نیز نائب قهرمان آسیاست و می‌خواهد در حد نام خود در آسیا ظاهر شود.

وی با بیان اینکه کمبود نفرات ذوب‌آهن دلیل اصلی افت این تیم در هفته‌های گذشته به شمار می‌رود، اضافه کرد: در روزهای گذشته فشار بسیاری بر بازیکنان اصلی ذوب‌آهن وارد شده و همین مسئله تیم را دچار مشکل کرده اما مطمئن باشید با کسب امتیاز از الریان، ذوب‌آهن به شرایط گذشته باز می‌گردد و همان تیم همیشگی خواهد شد.

کد مطلب 1280459

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