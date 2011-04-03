علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون عملکردش در بازی روز جمعه ذوبآهن مقابل ملوان بندر انزلی و دادن یک پنالتی به تیم ملوان اظهار داشت: خودم هم از عملکردم در بازی جمعه مقابل ملوان راضی نیستم و احساس میکنم بدترین بازی فصل خود را برای ذوبآهن انجام دادم.
وی ادامه داد: نمیخواهم آماده نبودنم را بهانه کنم اما باید بگویم آمادگی کافی برای این دیدار را نداشتم و بدنم به دلیل استراحت چند روزه سنگین بود بنابراین همین مسئله باعث شد که تمرکز خود را از دست دهم، مطمئن باشید در آینده این اشتباه خود را جبران میکنم و اجازه نمیدهم شرایط به همین گونه پیش رود.
مدافع ذوبآهن پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الریان قطر و شرایط این دیدار تصریح کرد: مطمئن باشید در این دیدار برای پیروزی به میدان میرویم و میخواهیم با حداکثر امتیاز به اصفهان بازگردیم و از گروه خود صعود کنیم، الریان تیم قدرتمندی است و از بازیکنان خوبی بهره میگیرد اما ذوبآهن نیز نائب قهرمان آسیاست و میخواهد در حد نام خود در آسیا ظاهر شود.
وی با بیان اینکه کمبود نفرات ذوبآهن دلیل اصلی افت این تیم در هفتههای گذشته به شمار میرود، اضافه کرد: در روزهای گذشته فشار بسیاری بر بازیکنان اصلی ذوبآهن وارد شده و همین مسئله تیم را دچار مشکل کرده اما مطمئن باشید با کسب امتیاز از الریان، ذوبآهن به شرایط گذشته باز میگردد و همان تیم همیشگی خواهد شد.
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