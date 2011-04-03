خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برپایی اردوی تیم ملی آبهای آرام کشورمان در هفته دوم فروردینماه، قایقرانان رشته بادبانی از 18 فروردینماه اولین مرحله تمرینات خود را در بندر انزلی برپا می کنند. تیم ملی بادبانی مردان کشورمان اولین مرحله اردوی آمادگی خود در سال جدید را از 18 فروردین در بندرانزلی آغاز خواهند کرد. در این اردو 20 قایقران از 5 استان زیر نظر "خالد پرویز" مربی اهل پاکستان و عمار رئوفی سنگاچین، به تمرین می پردازند.
قایقرانان جوان وامید در آبهای آرام نوشهر پارو میزنند
تیم قایقرانی آبهای آرام مردان کشورمان ( رده سنی جوان و امید) با ترکیب 7 قایقران از 16 فروردینماه تحت نظر حسین ملکی تمرینات خود را آغاز میکنند. این اردو به مدت سه هفته در بندر نوشهر برپا خواهد شد. نیما رمضانی، فردین اسدی، محمد صوفی، مهدی پورهمتی در رده سنی جوانان، احمد بنده زاده، مسعود قاسمپور، محمدرضا نیک منش در رده سنی امید دعوت شدگان به این اردو را تشکیل میدهند.
تمرین روئینگیها در سال 90 با "شخرت" ازبکستانی ادامه می یابد
"شخرت گانیو" سرمربی ازبکستانی تیم ملی روئینگ تک پاروی مردان کشورمان با پایان یافتن تعطیلات نوروزی رسما کار خود را آغاز کرد. این مربی که اسفندماه سال گذشته با فدراسیون قایقرانی کشورمان برای هدایت قایقرانان تک پاروی روئینگ به توافق رسیده بود ، 12 فروردینماه وارد ایران شد. قایقرانان روئینگ تک پاروی ایران تمرینات خود را به طور مستقل از ششم فروردینماه آغاز کرده و از فردا با حضور سرمربی خارجی خود به تمرین ادامه میدهند.
سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد
جعفر درویش زاده بعد از گذشت دو ماه از حضورش به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، نایب رئیس خود را انتخاب کرد. درویشزاده با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، طی حکمی عباسعلی توانا را به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون منصوب کرد. توانا از چهرههای با سابقه ژیمناستیک در سمتهایی چون ریاست هیئت استان فارس، دبیری فدراسیون، کارشناس خبره، ریاست کمیته مربیان فعالیت کرده است.
مسابقات جایزه بزرگ دو نیمه استقامت در استان البرز برگزار میشود
با توافق میان سرپرست فدراسیون دوومیدانی با هیئت دوومیدانی استان البرز، اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ دوی نیمه استقامت در این استان برگزار میشود. قرار است این رقابتها نیمه دوم اردیبهشتماه سال جاری در پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار میشود.
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