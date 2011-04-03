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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

72 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی خراسان رضوی انجام شد

72 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی خراسان رضوی انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: با اجرای طرح نظارتی نوروز 90 در خراسان رضوی 72 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی این بازرسی ها برای شش هزار واحد صنفی و 430 واحد غیر صنفی متخلف، فرم گزارش بازرسی تنظیم شد که ارزش فرم های متشکله برای واحدهای صنفی متخلف، بیش از پنج میلیارد و دو میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: تعداد بازرسی های صنفی در این مدت، 20 درصد و تعداد فرم های تخلف واحدهای صنفی، بیش از 25 درصد نسبت مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.

صفرزاده با اشاره به اینکه گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عمده ترین تخلفات صنفی کشف شده در این مدت بوده است، افزود: این تخلفات، بیشتر در زمینه کالایی مواد غذایی، پوشاک، میوه و تره بار، خرازی و مواد پروتئینی صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی و کنترلی انجام شده در مشهد نیز، تصریح کرد : با اجرای این طرح در مرکز استان، از پایانه مسافربری، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان ها، پارکینگ های عمومی، تاکسی های راه آهن و اطراف حرم مطهر و سایر مسیرهای درون و برون شهری، میادین میوه و تره بار، سردخانه ها و شرکت های حمل و نقل کالا بازرسی به عمل آمد.

صفرزاده افزود: بازرسی از هزار و 53 واحد صنفی و غیرصنفی  میوه و تره بار و 910 واحد عرضه کننده مواد پروتئینی، بازرسی از 34 دفتر فروش اینترنتی بلیط قطار و هواپیما، انجام گشت های مشترک با بازرسان تعزیرات حکومتی و بازرسی از جایگاه های عرضه بنزین و CNG از دیگر اقدامات انجام شده طی این طرح در مشهد است.
 

کد مطلب 1280463

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