دانشگاه ارومیه در سال جدید تجمیع می شود

حسن صدقی گمچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با روند تجمیع این دانشگاه افزود: دانشگاه ارومیه حدود 6 دانشکده در ارومیه دارد که تاکنون دو دانشکده تخلیه شده و به پردیس اصلی دانشگاه انتقال یافته است.

وی افزود: این دانشگاه ارومیه از چهار سال پیش تاکنون برای تجمیع اقدام کرده بود، اما امسال قصد داریم تمام توان خود را به کار بریم تا دانشکده ها در پردیس اصلی جمع شوند و از هزینه هایی که در بخش های مختلف از جمله خدمات ایاب و ذهاب، برخی هزینه های مدیریتی، خدمات عمومی و فضای وجود دارد، با این تجمیع و پیامدهای مثبت آن بکاهیم.

رئیس دانشگاه ارومیه با بیان اینکه این دانشگاه هم اکنون 19 هزار دانشجو دارد، خاطرنشان کرد: همزمان با افزوده شدن سه دانشکده به دانشگاه ارومیه، اقدام به تخلیه برخی سایتها نیز کرده ایم.

صدقی خاطرنشان کرد: ساختمان دانشکده های تخلیه شده برای منظورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.