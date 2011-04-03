دیگر هیچ سازمان قابل اعتمادی در آمریکا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فریتز اشترن" از تاریخدانهای معروف آمریکایی در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" اظهار داشت: اختلافات و شکافهای امروز در جامعه آمریکا مانند سالهای 1861 از شکافهای منطقه ای نیست. اختلافات و چند دستگی ها امروز در تمام جامعه آمریکایی گسترش پیدا کرده است.

وی افزود: از اختلافاتی که به جنگ های شهروندی در آمریکا منجر می شود هنوز زخمهایی باقی مانده است.

این تاریخدان آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: در کشور ما فساد در زندگی اقتصادی وجود دارد. این وضعیت به خصوص در دوران حکومت جرج بوش شروع شد اما در اصل باید بگوییم از زمان حکومت رونالد ریگان آغاز شد. کشور ما از آن زمان اعتبار خود را از دست داد. در کشور ما تقریبا دیگر هیچ سازمانی وجود ندارد که از اعتماد برخوردار باشد.

وی افزود: افراط گراهای راستگرا که تی پارتی نیز به آنها تعلق دارد و نومحافظه کاران آمریکایی از این فقدان اعتبار و اعتماد که گریبان آمریکا را گرفته است سوءاستفاده می کنند. سوءاستفاده کردن از ترس یک موضوع در قرن بیستم در جامعه آمریکا بود. در یک دموکراسی این وضعیت یک خطر بزرگ محسوب می شود.

وی در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: نومحافظه کاران امروز در آمریکا از راستگراها نیز سبقت گرفته اند. آنها از سالهای شصت تا زمان تاسیس تی پارتی این هدف را داشتند که آمریکای لیبرال را از بین ببرند. آنها اقدامات حمایتی برای سیاه پوستان را شدیدا رد می کردند.

وی درباره نفوذ نومحافظه کاران روی سیاست خارجی آمریکا اظهار داشت: آنها نقش ویژه ای را در رابطه با اسرائیل ایفا می کنند. آنها با راستهای اسرائیلی متحد هستند. نومحافظه کاران آمریکایی از سیاست غلط اشغالگری رژیم صهیونیستی با کمک های نامحدود حمایت می کنند.

اشترن در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا اوباما در برابر کنگره در راستای انتقاد به سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی شانسی ندارد، اظهار داشت: من نمی گویم او شانسی ندارد. اوباما از قدرت خود هنوز استفاده نکرده است تا به کنگره بفهماند که سیاستهای اشغالگری رژیم صهیونیستی به نفع صلح در منطقه و حتی به نفع کشور ما نیست.

این تاریخدان آمریکایی همچنین خاطر نشان کرد: من از اوباما دلسرد هستم که آشکارا از سیاستهای جمهوریخواهان و آن صدماتی که دوران حکومت هشت ساله بوش به کشور ما وارد کرد انتقاد نکرد. آیا هنوز باید رئیس جمهور دیگری در آمریکا روی کار آید که میراث دو جنگ و یک بحران اقتصادی و کسری بودجه بالا را از اوباما تحویل بگیرد؟ آمریکا شدیدا ضربه خورده است. از انگیزه های سیاسی خوبی که سلف اوباما همه آنها را غلط در پیش گرفته بود خبری نیست. گوانتانامو که هنوز همچنان باز است نشانی از تعقیب کردن همان سیاستهای سابق توسط اوباما است.

وی افزود: با روی کار آمدن اوباما اختلافات و مشاجرات بین دموکراتها و جمهوریخواهان بیش از پیش جلوه گر شد، حتی شدیدتر از دوران حکومت بوش. شدت دشمنی و اختلاف بین این دو گروه را ما همچنین هر روز در کنگره می بینیم.

اشترن در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: امروز در آمریکا دیگر هیچ بحث سیاسی شکل نمی گیرد. در قرن هجدهم در کشور ما درباره مسائل و اصول واقعی بحث های مفیدی شکل می گرفت. اما امروزه مسائل پیش پا افتاده در اولویت قرار گرفته است.این وضعیت یک حالت فرومایگی و احمق جلوه کردن را برای کشور ما به وجود آورده است. بسیاری از مردم خیلی کم درباره وضعیت کشور می دانند. در ضمن آمریکاییها سابق از زندگی خود خیلی راضی تر بودند و می توانستند خود را با اکثر اصول کشورشان تطبیق دهند.

وی افزود: امروز در آمریکا به ندرت جمهوریخواه عاقل و منطقی می توان یافت. اوباما موفق نشده است که شکافها و اختلافات بین دموکراتها و جمهوریخواهان را از بین ببرد و من شک دارم که فرد دیگری بتواند این کار را انجام دهد.

این تاریخدان معروف آمریکایی در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت: آمریکاییها خود دارند احساس می کنند که قدرت کشورشان دیگر مانند ده سال پیش نیست. صعود قدرتهای دیگر مانند چین برای آمریکا شکست محسوب می شود.این یک تجربه جدید برای کشور ما است.