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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

23 رشته صنایع دستی گلستان بومی است

23 رشته صنایع دستی گلستان بومی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 23 رشته صنایع دستی بومی در استان وجود دارد و از اینرو دائرة المعارف رشته های بومی صنایع دستی استان برای اولین بار در کشور تهیه خواهد شد.

به گزارش خبرنگا مهر در گرگان، فریدون فعالی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با تهیه واژه نامه تخصصی این رشته ها، اصطلاحات، لغات و واژه های مختلف مربوط به رشته های گوناگون بومی استان به زبان انگلیسی و گویش های رایج در استان ترجمه و ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این دائره المعارف تصریح کرد: تهیه این واژه نامه و دائره المعارف، ضمن ترویج وتبلیغ صنایع دستی بومی این استان، زمینه را جهت رونق و احیای این رشته ها فراهم آورده و به معرفی هرچه بهتر صنایع دستی گلستان کمک می کند.

این مسئول صنایع دستی گلستان یادآور شد: با تهیه این دائرة المعارف، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان، ماخذ مناسبی را جهت رفع نیازهای خود پیدا خواهند کرد.

فعالی یادآور شد: این اقدام از طریق شورای پژوهشی این اداره کل صورت گرفته و اجرای آن در حال پیگیری است.

کد مطلب 1280489

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