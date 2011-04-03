23 رشته صنایع دستی گلستان بومی است

به گزارش خبرنگا مهر در گرگان، فریدون فعالی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: با تهیه واژه نامه تخصصی این رشته ها، اصطلاحات، لغات و واژه های مختلف مربوط به رشته های گوناگون بومی استان به زبان انگلیسی و گویش های رایج در استان ترجمه و ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این دائره المعارف تصریح کرد: تهیه این واژه نامه و دائره المعارف، ضمن ترویج وتبلیغ صنایع دستی بومی این استان، زمینه را جهت رونق و احیای این رشته ها فراهم آورده و به معرفی هرچه بهتر صنایع دستی گلستان کمک می کند.

این مسئول صنایع دستی گلستان یادآور شد: با تهیه این دائرة المعارف، دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان، ماخذ مناسبی را جهت رفع نیازهای خود پیدا خواهند کرد.

فعالی یادآور شد: این اقدام از طریق شورای پژوهشی این اداره کل صورت گرفته و اجرای آن در حال پیگیری است.