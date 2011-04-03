به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در حاشیه افتتاح سد گلفرج جلفا با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: استفاده از لفظ جهاد، نشان از معنوی بودن فعالیتهای اقتصادی دارد که به عنوان یک حرکت مقدس و تکلیف منظور شده است و آثار آن باید در موضوعات مختلف خود را نشان دهد.
وی اضافه کرد: زیرساخت های حرکت اقتصادی در استان آذربایجان شرقی مهیاست و از ظرفیت های موجود در شهرستان های استان از جمله جلفا و منطقه آزاد ارس می توان در این جهت به نحو احسن استفاده کرد.
بیگی افزود: در سایه تلاش های دولت خدمتگزار آثار و ثمرات جهاد اقتصادی باید در عرصه های کشاورزی و صنعت بروز یابد.
وی دو برابر شدن بودجه عمرانی کشور را نشان از حرکت بزرگ اقتصادی دولت دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی به مردم و مسئولان یادآوری کردند که همه باید با رویکردی اسلامی در جهت پیشرفت نظام و کشور تلاش کنیم.
بیگی گفت: وجود منطقه آزاد ارس فرصت ویژهای را فراهم کرده تا در مورد ایجاد اشتغال در استان بهره لازم را از آن ببریم.
وی افزود: طی تعهدی که به هیئت دولت دادهایم بایستی تا پایان سال 90، 163 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که این مقدار چهار برابر سال گذشته است.
استاندار انجام اقدامات عمرانی و زیرساختی از قبیل احداث سد گلفرج در منطقه را باعث تبدیل شدن جلفا به کانون عمرانی و گردشگری استان عنوان کرد.
سد خاکی گلفرج، توانایی ذخیره 11 میلیون متر مکعب را دارد و با آبگیری آن اراضی دشت های گلفرج، حیدرآباد و سیلگرد در شهرستان جلفا با وسعت 24 هزار هکتار زیر پوشش آّبیاری قرار می گیرد.
عملیات احداث این سد از سال 84 آغاز شده بود و برای اجرای آن 180 میلیارد ریال هزینه شده که حدود 70 درصد این اعتبار در دولت نهم و دهم اختصاص یافته است.
استفاده از حق آبه ایران از رودخانه ارس، اشتغال مولد برای 15 هزار نفر و تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنایع موجود در منطقه آزاد ارس از جمله اهداف احداث این سد عنوان شده است.
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