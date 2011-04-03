به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در حاشیه افتتاح سد گلفرج جلفا با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: استفاده از لفظ جهاد، نشان از معنوی بودن فعالیت‌های اقتصادی دارد که به عنوان یک حرکت مقدس و تکلیف منظور شده است و آثار آن باید در موضوعات مختلف خود را نشان دهد .

وی اضافه کرد: زیرساخت های حرکت اقتصادی در استان آذربایجان شرقی مهیاست و از ظرفیت های موجود در شهرستان های استان از جمله جلفا و منطقه آزاد ارس می توان در این جهت به نحو احسن استفاده کرد .

بیگی افزود: در سایه تلاش های دولت خدمتگزار آثار و ثمرات جهاد اقتصادی باید در عرصه های کشاورزی و صنعت بروز یابد.

وی دو برابر شدن بودجه عمرانی کشور را نشان از حرکت بزرگ اقتصادی دولت دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی به مردم و مسئولان یادآوری کردند که همه باید با رویکردی اسلامی در جهت پیشرفت نظام و کشور تلاش کنیم .

بیگی گفت: وجود منطقه آزاد ارس فرصت ویژه‌ای را فراهم کرده تا در مورد ایجاد اشتغال در استان بهره لازم را از آن ببریم .

وی افزود: طی تعهدی که به هیئت دولت داده‌ایم بایستی تا پایان سال 90، 163 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود که این مقدار چهار برابر سال گذشته است .

استاندار انجام اقدامات عمرانی و زیرساختی از قبیل احداث سد گلفرج در منطقه را باعث تبدیل شدن جلفا به کانون عمرانی و گردشگری استان عنوان کرد .

سد خاکی گلفرج، توانایی ذخیره 11 میلیون متر مکعب را دارد و با آبگیری آن اراضی دشت های گلفرج، حیدرآباد و سیلگرد در شهرستان جلفا با وسعت 24 هزار هکتار زیر پوشش آّبیاری قرار می گیرد .

عملیات احداث این سد از سال 84 آغاز شده بود و برای اجرای آن 180 میلیارد ریال هزینه شده که حدود 70 درصد این اعتبار در دولت نهم و دهم اختصاص یافته است .

استفاده از حق آبه ایران از رودخانه ارس، ‌اشتغال مولد برای 15 هزار نفر و تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنایع موجود در منطقه آزاد ارس از جمله اهداف احداث این سد عنوان شده است.