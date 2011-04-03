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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

یک متخصص گوارش و کبد:

نوشیدنیهای داغ باعث سرطان مری می‌شود

نوشیدنیهای داغ باعث سرطان مری می‌شود

دانشیار مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم(ص) گفت: خوردن نوشیدنیهای داغ در دراز مدت و بر حسب عادت می‌تواند به سرطان مری منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین فقیهی افزود: مواد اسیدی، قلیایی و مواد داغ و پرحرارت ازجمله مواد آزارنده هستند که خوردن آنها باعث آزار مری و حتی زخم و سرطان می‌شود.

وی اظهار داشت: مواد غذایی داغ به دلیل حرارت زیاد دستگاه گوارشی را می‌سوزاند به طوری که نوشیدنیهای بسیار داغ در صورت بلعیده شدن به مخاط حفره دهان تا معده آسیب جدی وارد و سطح بیشتری را درگیر سوختگی می‌کند.

این متخصص گوارش و کبد تصریح کرد: مواد غذایی جامد داغ آسیب کمتری به دستگاه گوارش وارد می‌کند و قبل از بلعیده شدن خیلی سریع می‌توان آن را از حفره دهان خارج کرد.

وی اضافه کرد: مواد جامد بسیار داغ در صورت بلعیده شدن به مری و معده آسیب جدی وارد و باعث سوختگی شدید دستگاه گوارش می‌شود.

این متخصص گوارش و کبد با بیان اینکه سرطان مری در شمال کشور به دلیل خوردن چایی داغ شیوع بیشتری دارد گفت: بر اساس مطالعات انجام شده سرطان مری با خوردن چای داغ به دلیل سوختگی و تغییر ژنها ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: به منظور پیشگیری از انواع سرطانهای دستگاه گوارش، فرهنگ درست غذا خوردن و نوشیدن باید در سنین کودکی در خانواده‌‌ها نهادینه شود.

فقیهی اظهار داشت: همچنین مادران هنگام غذا دادن به کودکان باید ماده غذایی را امتحان کنند تا بر اثر داغ بودن به دستگاه گوارش کودک آسیب نرسد.
کد مطلب 1280581

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