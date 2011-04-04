حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص حرکت بیداری در منطقه اظهار داشت: وقتی به تاریخ نگاه می کنیم و سرنوشت گذشتگان را مشاهده می کنیم می بینیم قذافی نه بیش از صدام به غرب خدمت کرده، نه بیش از حسنی نامبارک به آنها خدمت کرده، نه بیش از آنها امکانات، توان و تجهیزات در اختیار دارد و نه مردمش بیش از مردم آنها طرفدارش هستند لذا ما شاهد بودیم وقتی احساس کردند صدام نمی تواند منافعشان را تامین کند براحتی مثل یک دستمال کاغذی کثیف یکبارمصرف آلوده کنارش گذاشتند و خودشان علیه وی وارد عمل شدند.

وی در ادامه به تحولات مصر اشاره کرد و افزود: غرب برای حفظ منافع خود براحتی از حسنی نامبارک دست برداشت، البته آنها همه راهکارها را بررسی کردند و وقتی دیدند خیزش سراسری مردمی وجود دارد این کار را انجام دادند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه اگر غربیها مختصر عقلی داشته باشند می فهمند که هرگونه مقابله با یک جریان عمومی و مردمی محکوم به شکست است، گفت: بنابراین غربیها هزینه ها و فایده ها را بررسی می کند تا ضرر کمتری متحمل شوند و ضرر کمتر این است که برای حفظ پایگاههایشان در این کشورها مجبورند از رژیمهای دیکتاتورهای این کشورها حمایت نکنند.

وی در بیان علت آن گفت: اگر غرب از دیکتاتورهای این کشورها حمایت کند دیگر پایگاهی در این کشورها نخواهد داشت زیرا همه مردم در مقابل آنها قرار خواهند گرفت بنابراین غرب دیکتاتورها را قربانی می کند ضمن اینکه به فکر مهره های جدید نیز است.

ذوالنور همچنین با اشاره به جنایات قذافی در لیبی گفت: اگر قذافی از کمترین بهره عقلی برخوردار باشد بهترین راه نجات برایش این است که هرچه زودتر از قدرت کناره گیری و از مردم عذرخواهی کند و مانند خیلی از این دیکتاتورها که فرار کردند و در گوشه ای از دنیا در حیاط خلوت های استکبار جهانی اجرت و مزد گذشته شان را گرفتند و چند صباحی که زنده ماندند با عیش و نوش سپری کردند وی هم این کار را انجام دهد چون بهترین گزینه برایش همین است در غیر این صورت یا باید خودکشی کند و یا اینکه به دست مردم کشته شود.