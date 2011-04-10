محمد علی صنعتکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی در سال 89 سال نسبتا موفقی را پشت سر گذاشت و ما به بخش مهمی از اهداف از پیش تعیین شده خود رسیدیم و تغییرات لازم را نیز برای موفقیت در سالجاری ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه ما در سال 90 کسب تمامی سهمیه های المپیک لندن است که بر این اساس باید تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد در رقابتهای جهانی ترکیه در نیمه دوم شهریورماه سهمیه های حضور در المپیک لندن را بدست بیاورند.

دارنده مدال طلای جهان تاکید کرد: برای این امر رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اوایل تیرماه برگزار می شود که حضور تمامی مدعیان در این مسابقات الزامی است و هر کشتی گیری در این مسابقات شرکت نکند شانسی برای ملی پوش شدن ندارد.

وی تصریح کرد: تیمهای کشتی نوجوانان و جوانان کشورمان نیز باید امسال در رقابتهای قاره ای و جهانی شرکت کنند و برای کسب نتیجه بهتر از سال گذشته تغییرات لازم در راس تیمهای کشتی آزاد نوجوانان و جوانان انجام شد.

دارنده مدال نقره جهان تاکید کرد: البته برای این تیمها با مشکل نداشتن خوابگاه و اردوگاه روبرو هستیم که امیدوارم با حمایتهای صورت گرفته این مشکل بزرگ در آینده مرتفع شود.

دارنده مدال برنز المپیک توکیو در پایان خاطرنشان کرد: مسلما همه از کشتی در رقابتهای المپیک لندن انتظار مدال آوری دارند، ما در سال 90 مسابقات مهم و دشواری داریم که سازمان و کمیته المپیک باید نگاه ویژه‌ای به ورزش اول داشته باشند و اگرحرفه‌ای فکر نکنیم نتایج دلخواه را نخواهیم گرفت.