محمدی در گفتگو با مهر:

غایبین جام تختی به اردو دعوت نمی‌شوند/ همه باید در انتخابی شرکت کنند

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: غابین جام تختی تا پس از رقابتهای قهرمانی آسیا به اردوی تیم ملی دعوت نمی‌شوند.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تصمیم کادر فنی و حمایت فدراسیون کشتی غایبین رقابتهای جام تختی به اردوی تیم ملی برای حضور در جام جهانی دعوت نشدند.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: خوشبختانه جوانان در رقابتهای جام جهانی عملکرد درخشانی از خود بجا گذاشتند و ما در تداوم این راه با کشتی گیران جوان و آینده دار در رقابتهای قهرمانی آسیا که اواخر اردیبهشت ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، شرکت می کنیم.

دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: ما برای رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیه که گزینشی المپیک محسوب می شود دو مرحله مسابقه انتخابی داریم و بالطبع کشتی گیران غایب جام تختی می توانند با حضور در این مسابقات که به ترتیب اردیبهشت و تیر ماه برگزار می شود،  برای کسب دوباره دوبنده تیم ملی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: در رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیه که گزینشی المپیک محسوب شده و در هر وزن تنها شش نفر انتخاب می شوند  و با در نظر گرفتن این موضوع ما کار سختی پیش رو داریم و باید یک تیم آماده و شش دانگ داشته باشیم.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به درخشش خوب کشتی گیران جوان به آینده کشتی آزاد ایران امیدوارم و در کنار قهرمانی هدف پشتوانه سازی را هم هرگز فراموش نمی کنیم.

فردین معصومی، جمال میرزایی، مهدی تقوی و مسعود اسماعیل پور چهار کشتی گیر سرشناسی بودند که بدون مجوز کادر فنی در رقابتهای جام تختی حاضر نشده و پس از کنار گذاشتن از رقابتهای جام جهانی به اردوی تیم ملی برای رقابتهای قهرمانی آسیا نیز دعوت نشدند.

