غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تصمیم کادر فنی و حمایت فدراسیون کشتی غایبین رقابتهای جام تختی به اردوی تیم ملی برای حضور در جام جهانی دعوت نشدند.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: خوشبختانه جوانان در رقابتهای جام جهانی عملکرد درخشانی از خود بجا گذاشتند و ما در تداوم این راه با کشتی گیران جوان و آینده دار در رقابتهای قهرمانی آسیا که اواخر اردیبهشت ماه در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، شرکت می کنیم.

دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: ما برای رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیه که گزینشی المپیک محسوب می شود دو مرحله مسابقه انتخابی داریم و بالطبع کشتی گیران غایب جام تختی می توانند با حضور در این مسابقات که به ترتیب اردیبهشت و تیر ماه برگزار می شود، برای کسب دوباره دوبنده تیم ملی تلاش کنند.

وی تاکید کرد: در رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیه که گزینشی المپیک محسوب شده و در هر وزن تنها شش نفر انتخاب می شوند و با در نظر گرفتن این موضوع ما کار سختی پیش رو داریم و باید یک تیم آماده و شش دانگ داشته باشیم.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به درخشش خوب کشتی گیران جوان به آینده کشتی آزاد ایران امیدوارم و در کنار قهرمانی هدف پشتوانه سازی را هم هرگز فراموش نمی کنیم.

فردین معصومی، جمال میرزایی، مهدی تقوی و مسعود اسماعیل پور چهار کشتی گیر سرشناسی بودند که بدون مجوز کادر فنی در رقابتهای جام تختی حاضر نشده و پس از کنار گذاشتن از رقابتهای جام جهانی به اردوی تیم ملی برای رقابتهای قهرمانی آسیا نیز دعوت نشدند.