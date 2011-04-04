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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۳۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‍مهر -گروه‌‌ورزشی: آغاز چهارمین دوره رقابت‌های جهانی ورزش‌های نابینایان و کم بینایان و پیگیری مسابقات فوتبال در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پانزدهم فروردین‌ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با سی ام ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم آوریل سال 2011 میلادی.

- چهارمین دوره رقابت‌‍های جهانی ورزش‌های نابینایان و کم بینایان(انتخابی پارالمپیک لندن) از روز دوشنبه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز می‌شود که 50 ورزشکار نابینا و کم بینای کشورمان در قالب تیم‌های ملی فوتبال 5 نفره، جودو، پاورلیفتینگ، شنا، شطرنج آقایان و بانوان و دوومیدانی آقایان و بانوان در این مسابقات حضور دارند.

- "کارلوس کرش" کاندیدای هدایت تیم ملی فوتبال ایران امروز با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

- "خولیو ولاسکو" سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشورمان امروز برای مذاکره نهایی و عقد قرارداد با فدراسیون والیبال وارد ایران می‌شود. 

 - هفته سی‌ام رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با انجام دیدار تیم‌‍های فوتبال آلمریا و آتلتیک بیلبائو به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1280611

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