تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه پانزدهم فروردین‌ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با سی ام ربیع الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم آوریل سال 2011 میلادی.

- چهارمین دوره رقابت‌‍های جهانی ورزش‌های نابینایان و کم بینایان(انتخابی پارالمپیک لندن) از روز دوشنبه در شهر آنتالیای ترکیه آغاز می‌شود که 50 ورزشکار نابینا و کم بینای کشورمان در قالب تیم‌های ملی فوتبال 5 نفره، جودو، پاورلیفتینگ، شنا، شطرنج آقایان و بانوان و دوومیدانی آقایان و بانوان در این مسابقات حضور دارند.

- "کارلوس کرش" کاندیدای هدایت تیم ملی فوتبال ایران امروز با علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

- "خولیو ولاسکو" سرمربی جدید تیم ملی والیبال کشورمان امروز برای مذاکره نهایی و عقد قرارداد با فدراسیون والیبال وارد ایران می‌شود.

- هفته سی‌ام رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با انجام دیدار تیم‌‍های فوتبال آلمریا و آتلتیک بیلبائو به پایان می‌رسد.