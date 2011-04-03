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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

36 درصد بارش در استان اصفهان کاهش یافته است

36 درصد بارش در استان اصفهان کاهش یافته است

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تا روز گذشته حدود 36.4درصد نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل کاهش بارندگی داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهرداد قطره‌سامانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش میزان بارشهای جوی استان اصفهان بیان داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تا روز گذشته حدود 36.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل کاهش بارندگی داشته‌ایم.

وی افزود: باید در نظر داشت که بارشهای سال زراعی جاری استان نسبت به میانگین بلندمدت نیز 32.6 درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بیشترین میزان کاهش بارندگی در ایستگاه‌های خورو بیابانک، اصفهان و شرق اصفهان بوده است، تاکید کرد: در این میزان برای این مناطق به ترتیب با کاهش 76.6، 71.1 و 66.2 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه‌های کبوترآباد، زرین‌شهر و نجف‌آباد با61 ،60.9 و 60.2 درصد در مقایسه با سال گذشته با کاهش بارندگی روبرو بوده است، اظهار داشت: در کاشان و سمیرم میزان بارشها بیشتر از متوسط سال گذشته بوده است.

قطره‌سامانی گفت: در سمیرم حدود دو درصد و کاشان نیز با افزایش بارندگی 53 درصد روبرو بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیشترین میزان بارندگی با 400 میلی‌متر در شهرستان سمیرم بوده است، اضافه کرد: شهرستان فریدون‌شهر با 358 میلیمتر در رتبه بعدی قرار داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان افزود: کمترین میزان بارش نیز به میزان 11.2 میلیمتر در خورو بیابانک به قوع پیوسته است.

کد مطلب 1280612

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