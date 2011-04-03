15 میلیون مسافر وارد قم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور با اشاره به رشد چشمگیر حضور زائران و مسافران در استان قم در ایام تعطیلات نوروزی در سخنانی اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات تا روز 13 فروردین ماه سال جاری بیش از 15 میلیون مسافر به استان قم وارد شده و بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار نفر در استان اقامت داشته‌اند.



وی از توزیع بیش از 2 میلیون اقلام تبلیغاتی اعم از کتاب، نقشه و بروشور گردشگری در میان مسافران خبر داد و گفت: مسافران نوروزی در استان قم علاوه بر زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزاداگان، از اماکن تاریخی و گردشگری قم بازدید کردند.



استاندار قم خاطرنشان کرد: امسال با تجهیز همه امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت پذیرش مسافران در استان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و علاوه بر بکارگیری ظرفیت هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و خانه‌های استیجاری، 400 مدرسه و همچنین اماکن ورزشی، سالن‌های سرپوشیده و مساجد و حسینیه‌ها در اختیار زائران بارگاه ملکوتی کریمه اهل‌بیت(س) قرار گرفت.



وی در ادامه افزود: برای تأمین رفاه و سلامت زائران و مسافران نوروزی در استان قم طی این مدت 32 پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری و 3 ایستگاه سلامتی به همراه 11 اکیپ ثابت و یک اکیپ سیار متشکل از 35 نفر پزشک و امدادگر و نیز 10 اکیپ راهنمای مسافران در مبادی ورودی شهر قم مستقر شدند.



حجت‌الاسلام موسی‌پور تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز برای نظارت هرچه بیشتر بر قیمت‌های مصوب و کیفیت خدمات ارائه شده، بازرسان سازمان بازرگانی، تعزیرات و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری با جدیت بر فعالیت واحدهای صنفی مختلف نظارت داشته و با هرگونه تخلف برخورد کردند.