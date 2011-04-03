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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

در تعطیلات نوروزی؛

15 میلیون مسافر وارد قم شدند

15 میلیون مسافر وارد قم شدند

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از ورود بیش از 15 میلیون مسافر به استان قم از ابتدای تعطیلات نوروز تا 13 فروردین‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسین موسی‌پور با اشاره به رشد چشمگیر حضور زائران و مسافران در استان قم در ایام تعطیلات نوروزی در سخنانی اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات تا روز 13 فروردین ماه سال جاری بیش از 15 میلیون مسافر به استان قم وارد شده و بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار نفر در استان اقامت داشته‌اند.

وی از توزیع بیش از 2 میلیون اقلام تبلیغاتی اعم از کتاب، نقشه و بروشور گردشگری در میان مسافران خبر داد و گفت: مسافران نوروزی در استان قم علاوه بر زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزاداگان، از اماکن تاریخی و گردشگری قم بازدید کردند.

استاندار قم خاطرنشان کرد: امسال با تجهیز همه امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت پذیرش مسافران در استان افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و علاوه بر بکارگیری ظرفیت هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و خانه‌های استیجاری، 400 مدرسه و همچنین اماکن ورزشی، سالن‌های سرپوشیده و مساجد و حسینیه‌ها در اختیار زائران بارگاه ملکوتی کریمه اهل‌بیت(س) قرار گرفت. 

وی در ادامه افزود: برای تأمین رفاه و سلامت زائران و مسافران نوروزی در استان قم طی این مدت 32 پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری و 3 ایستگاه سلامتی به همراه 11 اکیپ ثابت و یک اکیپ سیار متشکل از 35 نفر پزشک و امدادگر و نیز 10 اکیپ راهنمای مسافران در مبادی ورودی شهر قم مستقر شدند.

حجت‌الاسلام موسی‌پور تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز برای نظارت هرچه بیشتر بر قیمت‌های مصوب و کیفیت خدمات ارائه شده، بازرسان سازمان بازرگانی، تعزیرات و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری با جدیت بر فعالیت واحدهای صنفی مختلف نظارت داشته و با هرگونه تخلف برخورد کردند.

کد مطلب 1280619

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