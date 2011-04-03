سفرهای نوروزی در کشور 25 درصد رشد داشت

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال جاری پیش بینی سفر به استانهای همجوار بیشتر از سایر استانها بود و در مجموع نیز میزان سفرهای نوروزی از رشد 25 درصدی برخوردار بود.

وی افزود: کمیته های 14 گانه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی نیز با همکاری با میراث فرهنگی و گردشگری البرز زمینه ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی را فراهم کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: استان البرز دارای ظرفیتهای بسیار مناسبی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی است.

وی ادامه داد: استان البرز به واسطه بسیاری از پتانسیلهای مختلف دارای ظرفیت های بالایی برای تقویت صنعت توریسم است که می تواند با برنامه ریزی مناسب علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی استان نقش بسزایی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

البرز رتبه هفتم سفرهای نوروزی را به خود اختصاص داد

پوینده بیان کرد: در تعطیلات نوروز 90 این استان در میان استانهای کشور رتبه هفتم سفرهای نوروزی را به خود اختصاص داد که نشان از پتانسیلهای بالای این استان تازه تاسیس است.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی یادآور شد: وجود جاده زیبای چالوس، شهر تاریخی طالقان، تپه ازبکی نظرآباد، کاروانسرای شاه عباسی و در مجموع وجود 300 اثر تاریخی ثبت شده در این استان بیانگر ظرفیت بسیار بالا و مناسب گردشگری و جذب توریسم است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد.

وی گفت: نوروز سال 90 فرصت بسیار مناسبی برای استان تازه تاسیس البرز بود تا بتواند با شناسایی نقاط ضعف و قوت در حوزه گردشگری نیازمندی های این استان را در حوزه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری ترسیم کند.

پوینده تاکید کرد: در نوروز امسال در حدود چهار میلیون مسافر از این استان که محور مواصلاتی 11 استان کشور است، تردد کرده اند که نشان از اهمیت این استان نسبت به سایر استانهای کشور است.