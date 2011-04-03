زمان ورود کرش به ایران مشخص شد/ دیدار با سعیدلو و حضور در نشست خبری

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کرش که با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان برای هدایت تیم ملی به توافق رسیده است بامداد دوشنبه وارد تهران خواهد شد تا پس از مذاکره نهایی با کفاشیان و دیدار با سعیدلو قراردادش را امضا کند.

کرش که به همراه همسر و دو دستیارش وارد تهران خواهد شد صبح دوشنبه به دیدار کفاشیان و سپس علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی خواهد رفت و سپس در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران رسانه های مختلف در مورد شرایط و نحوه همکاری اش با فوتبال ایران خواهد بود.

قرارداد این مربی پرتغالی با فوتبال ایران سه سال و نیم خواهد بود و او در این مدت علاوه بر هدایت تیم ملی بزرگسالان، بر امور تیم فوتبال امید و سایر تیم های رده های پایه نیز نظارت خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که سرمربی تیم فوتبال امید نیز با نظارت مستقیم کرش انتخاب شود.

از سیموئز داکاستا به عنوان یکی از مربیان مورد نظر فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم فوتبال امید ایران نام برده می شود. این مربی پرتغالی سابقه انجام بازیهای ملی برای کشورش را دارد و یکی از مربیان مورد تایید کارلوس کرش است.