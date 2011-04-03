گلدستون اسیر تروریسم اسرائیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "نبیل شعث" گفت: "ریچارد گلدستون" نتوانسته در برابر تروریسمی که علیه وی اعمال شده، مقاومت کند و متاسفانه تسلیم شده است.

وی افزود: سبب تاسف است که شخصیتی همانند گلدستون اسیر تروریسم اسرائیل شده باشد. وی با محدودیتهای شدید در هر نقطه ای روبرو شده و از حضور در محافل دینی و سیاسی و اجتماعی در آمریکا، اروپا و آفریقای جنوبی محروم شده است.

شعث تاکید کرد: پس از همه این اقدامات علیه وی طبیعی است که به دنبال راه حلی برای خروج از محرومیتهای موجود باشد. آیا پس از جنگ همه اقدامات ارتش اسرائیل و دستورات مقامات این رژیم نادیده گرفته شده است؟

شایان ذکر است که گلدستون ضمن عقب نشینی از گزارش خود درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مدعی شده که اگر آنچه هم اکنون می داند را در زمان تنظیم گزارش می دانست آن را متفاوت می نوشت.