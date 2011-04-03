رشد 7.5 درصدی انتقال فرآورده های نفتی منطقه شمالغرب

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوف احمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سال گذشته 5.5 میلیارد تن - کیلومتر نفت خام و 2 میلیارد تن - کیلومتر فرآورده های نفتی به پالایشگاه های منطقه شمالغرب حمل شد که در مقایسه با سال 1387، بیش از هفت درصد رشد داشت.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در سال گذشته خاطرنشان کرد: انتقال خط 14 و 16 اینچ از داخل شهر تبریز به بیرون از شهر به طول 37 کیلومتر، تعویض و ترمیم پوشش 22 کیلومتر خط 14 اینچ، سوخت رسانی به نیروگاه های ارومیه و اردبیل، پیک رانی هوشمند و ترمیم نقاط خوردگی به تعداد 200 مورد و تعمیرات اساسی پمپ ها و توربین ها از جمله اقدامات سال گذشته است.

وی اظهار داشت: قبل از انقلاب هیچ گونه تعمیراتی در شرکت صورت نمی گرفت و تعویض قطعات هم به وسیله مهندسین و تکنسین های خارجی انجام می شد و نیروهای داخلی بیشتر شاهد و نظاره گر کارها بودند و در سالهای اخیر علاوه بر اینکه کلیه تعمیرات اعم از توربین ها، دیزل ها و کمپرسورها توسط این شرکت انجام می شود، نسبت به نوسازی و جایگزین قطعات با استفاده از تولیدات داخلی قدمهای مهمی برداشته شده است.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب با بیان اینکه ساخت برخی الکتروپمپ ها در کشور صورت می گیرد، گفت: قطعات یدکی هم که قبلاً از خارج وارد می شد در حال حاضر بخش مهم آن توسط شرکتهای داخلی تولید می شود.

احمدی با اشاره به اینکه این شرکت کلیه ارتباطات تلفنی وزارت نفت و تلفن های داخلی F.Xشرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را در چهار استان تأمین می کند، خاطرنشان کرد: سرویس دهی و تعمیرات کلیه ارتباطات تلفنی پالایشگاه تبریز نیز بر عهده شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمالغرب کشور است.

وی وظیفه این شرکت را تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه و نفتای پتروشیمی تبریز و سوخت رسانی به استان های شمال غرب کشور دانست و گفت: توسط چهار خط رشته خط لوله 16 ،14،12و 10اینچ این وظیفه تحقق پیدا می کند و روزانه 115 هزار بشکه نفت خام تحویل پالایشگاه تبریز می شود.

مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب ادامه داد: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شامل 11 منطقه بوده و یکی از آنها منطقه شمالغرب است که حوزه استحفاظی آن از اشتهارد شروع و تا استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان ادامه دارد.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمالغرب (زنجان) از سال 1355 تا نیمه دوم سال 56 به علت در اختیار نداشتن محل مناسبی در شهر زنجان موقتاً در مرکز منطقه ری تأسیس و در همان محل عملیات بهره برداری خط به حالت بای پاس انجام می شد و در نیمه دوم سال 1356 مرکز منطقه به شهر زنجان نقل مکان کرد و تا سال 1366 در ساختمان استیجاری در خیابان خیام زنجان مستقر بود که در سال 69 مرکز منطقه به محل جدید خود واقع در انتهای جاده گاوازنگ نقل مکان کرد.