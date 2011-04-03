منطقه اقتصادی در جنوب جاده ترانزیتی کرج - هشتگرد ایجاد می شود

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 100 هکتار زمین برای ساخت منطقه اقتصادی و مرکز صادرات محصولات کشاورزی در این شهرستان اختصاص یافت.

وی افزود: برای ساخت و راه اندازی این مجموعه بیش از 100میلیارد تومان از محل سرمایه های بخش خصوصی و تسهیلات بانکی پیش بینی شده است.

وی گفت: عملیات ساخت این منطقه اقتصادی سال آینده آغاز خواهد شد و با توجه به قرار گرفتن فرودگاه پیام در حوزه استان البرز با ساخت این مرکز شرایط مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ساوجبلاغ فراهم می شود.

حدادی گفت: درقالب این طرح با توجه به فعالیت هفت کارخانه بزرگ دربخش تولید مواد غذایی و ماکارونی بین 10 تا 15هزار شغل جدید نیز ایجاد خواهد شد.

ساخت سیلوی یک میلیون تنی از محورهای ایجاد بندر خشک

فرماندار ساوجبلاغ افزود: یکی از محورهای مهم راه اندازی این بندر خشک یا منطقه اقتصادی ساخت سیلویی یک میلیون تنی است که در سال 90 عملیات ساخت آن آغاز می شود.

وی گفت: این منطقه اقتصادی در جنوب جاده ترانزیتی کرج، هشتگرد قرار دارد.

شهرستان ساوجبلاغ با برخورداری از 30 هزار هکتار اراضی حاصلخیز کشاورزی و باغی یکی از مراکز اصلی کشاورزی استان البرز و تهران است.

این شهرستان دارای 700 واحد است که 50واحد آنها در زمینه مواد غذایی فعالیت می کنند و اکنون بخش عمده محصولات کشاوزی و صنایع غذایی این شهرستان به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا صادر می شود.