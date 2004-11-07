الشرع: به زودي پروتكل امنيتي سوريه و عراق امضا مي شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه با اعلام اين مطلب افزود: به زودي مقامات سوريه وعراق پروتكل امنيتي را به منظور كنترل مرزها امضا خواهند كرد.

شرع پس ازديداروگفتگوبا حسني مبارك رئيس جمهوري مصر درساختمان رياست جمهوري درقاهره درجمع خبرنگاران گفت:ما با عراقيها به پروتكلي همكاري درمسائل مرزي دست يافتيم واين پروتكل به زودي اجرا خواهد شد.

شرع ازسفر قريب الوقوع وزير كشورعراق براي امضاي اين پروتكل خبر داد وگفت: با امضا واجراي اين پروتكل امنيتي برخي مشكلات باقي مي ماند اما حرف باقي مانده از نفوذ عناصر به خاك كشوراست .

وي تاكيد كرد: نفوذ ممكن است از سوي افراد و گروههايي از سوريه و عراق ويا بالعكس صورت گيرد.وزيرامورخارجه سوريه ياد آور شد: كشورش خواهان ثبات و امنيت درعراق است تلاش مي كند نفوذ افراد را از طريق مرزها متوقف سازد .

فاروق الشرع وزيرخارجه سوريه با اشاره به كنفرانس بين المللي عراق كه قرار است 22 و 23 نوامبر جاري درشرم الشيخ مصربرگزار شود گفت: مي توان با كمك و مساعدت كشورهاي همسايه عراق و كشورهاي بزرگ به عراقيها براي ايجاد امنيت در كشورشان كمك كرد.

اين كنفرانس قرار است روزهاي 22 و 23 ماه آينده ميلادي (2 و 3 آذر) براي حمايت از پروسه سياسي در كشور عراق در منطقه تفريحي شرم الشيخ مصر برگزار شود.

مصر دعوت نامه هايي را براي تونس به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه عرب، مالزي رئيس كنوني سازمان كنفرانس اسلامي ، كشورهاي همسايه عراق شامل ايران ، سوريه ،اردن، تركيه ، كويت و عربستان ، هشت كشور بزرگ صنعتي( آمريكا، انگليس، آلمان، ايتاليا، كانادا، ژاپن و روسيه ) و دعوت نامه هايي براي چين به عنوان يكي از اعضاي دايمي شوراي امنيت، هلند رياست كنوني اتحاديه اروپايي، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل، عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب و كميسارياي عالي امورسياسي و امنيتي اتحاديه اروپايي ارسال كرد.

منابع آگاه تاكيد كردند كه اين كنفرانس تنها به مساله كمك به عراق براي انتخاب دولتي با مشاركت همه طيف ها و گروه هاي سياسي خواهد پرداخت و كاري به شيوه و گرايش دولت موقت ندارد، بنابراين اساس اين معيار يعني انتخاب مردم بدون دخالت هر قدرت خارجي مهمترين مساله است .

مقامات سوريه خبرنگاران را دعوت كردند تا اقداماتي كه در مرزهاي اين كشوربا عراق صورت گفته را مشاهده كنند. كارگاران سوريي با بلدوزهاشان درنزديكي مركزبوكمال واقع در500 كيلومتري شمال شرق دمشق درحال ايجاد خاك ريزهايي با ارتفاع سه متر در بخش مرزهاي سوريه و عراق هستند.

يكي ازمسئولان مرزبا سوريه به خبرگزاري فرانسه گفت : اين خاكريزها تا مسافت 130 كيلومتر به منظور جلوگيري از نفوذ افراد خارجي به مرزهاي عراق كشيده خواهد شد.

اين درحالي است كه مقامات سوريه روز گذشته اعلام كرده بودند تدابيرلازم و قابل توجه اي را براي كنترل مرزهاي اين كشور با عراق به منظورجلوگيري از نفوذ افراد خارجي اتخاذ كرده اند.

آمريكا بارها دمشق را به چشم پوشي از نفوذ افراد خارجي به خاك عراق متهم كرده و واشنگتن مقامات سوريه را عامل اصلي وخامت اوضاع و از هم گسيختي اوضاع امنيتي در عراق مي دانند .

سوريه كه هم اكنون از سوي واشنگتن تحريم اقتصادي شده است ازسپتامبر گذشته متعهد شده مرزهاي خود را با عراق را به طور كامل كنترل كند.سوريه حدود 600 كيلومتر مرز خاكي با عراق دارد.