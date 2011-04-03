مسکن مهر مصداق بارز جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین روح الله عباسپور در اولین جلسه شورای اداری استان قزوین در استانداری اظهار داشت: خوشبختانه روند ساخت مسکن مهر در کشور از کیفیت و کمیت قابل قبولی برخوردار است و مشاهده اجرای آن در اکثر شهرهای کشور امیدوار کننده و نشاط بخش است.

وی تصریح کرد: دشمن با تحریم قصد ضربه زدن به ایران اسلامی را داشت اما این کار موجب خوداتکایی بیشتر مردم شد و دشمنان از این کار بیشتر ضرر کردند.

عباسپور با اشاره به برخی دستاوردهای سال قبل خاطرنشان کرد: موفقیت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در دستگیری گروه ریگی و قاتلان دانشمندان هسته ای، کشف شبکه های جاسوسی، افزایش صادرات، موفقیت در صنایع موشکی، هسته ای و هوا فضا از جمله دستاوردهای سال گذشته دولت است که جای خوشحالی دارد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را موفق ذکر کرد و افزود: دشمنان داخلی و خارجی تلاش کردند با ایجاد چالش در اجرای این قانون به این طرح آسیب بزنند اما با درایت مسئولان و همکاری خوب مردم در این عرصه نیز ترفند دشمن خنثی شد.

عباسپور یادآور شد: این قانون در سال 90 هم باید به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد و با دقت و برنامه ریزی در تنظیم بازار و تولید، کارشناسان بسته های پیشنهادی حمایتی در بخش صنعت و کشاورزی را تدوین و ارائه کنند تا کارها به نحو مطلوبی پیش برود.

این نماینده مجلس گفت: دولت ضمن توجه به اصل 44 باید با حمایت مجلس بتواند در طرحهای بزرگی که بخش خصوصی توان حضور ندارد با دست باز وارد شود و از محل منابع فروش نفت و هدفمندی یارانه ها ضمن بدست گرفتن طرحهای بزرگ نسبت به ایجاد زیرساختها و تقویت آن اقدام کند.

وی اضافه کرد: برای تحقق اشتغال دو میلیون و 500 هزار نفری در سال جاری باید برای رونق بازار کسب و کار و روان شدن سیستم بانکی و تقویت مدیران اقدامی جدی کرد.

این نماینده یادآورشد: تحقق جهاد اقتصادی در گرو جسارت و شجاعت مدیران است اما متاسفانه برخی اوقات با کارهای نسنجیده اقتدار آنها را خدشه دار می کنیم و با برخورد سیاسی امنیت کاری و اقتدارشان را کم می کنیم.

عباسپور از استاندار قزوین خواست با حمایت از مجموعه مدیران پر تلاش، امنیت اجرایی مسئولان را تضمین کند تا مدیران با اقتدار وارد کارهای بزرگ شوند زیرا جهاد اقتصادی بدون ریسک و خطرپذیری ممکن نخواهد شد.

وی رسانه ای شدن خبر نادرست اختلاس در طرح مسکن مهر استان را غیر منطقی خواند و گفت: چرا با حیثیت مدیران پر تلاش بازی می کنیم؟ نباید کمین کنیم تا کسی تخلف کند بلکه باید با تذکر از وقوع تخلف پیشگیری کنیم زیرا با بداخلاقی همه مدیران دلسرد می شوند و قدرت ریسک پذیری و جسارتشان کم می شود و سرمایه گذار هم رغبت نمی کند در اینگونه فضایی که سیاسی است وارد کار شود.

این جلسه با حاشیه هایی نیز همراه بود.

هنگامی که عباسپور به برخورد دستگاه قضایی در اعلام اشتباه اختلاس 100 میلیارد تومانی در مسکن مهر استان قزوین که در رسانه ها بازتاب منفی داشت انتقاد تندی کرد و پس از پایان سخنانش در روی صندلی خود قرار گرفت با انتقاد حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین روبرو شد که با صدای بلند گفت: چون این موضوع را در جمع گفتی باید در جمع جوابگو باشی که عباسپور از این حرکت ناراحت شد و خطاب به حاضران گفت: متاسفم که دادستان برای گفتن حقیقت مرا تهدید می کند؟ اگر نماینده مجلس نتواند مسائل را مطرح کند چه کسی می تواند پاسخگو باشد.

در این هنگام استاندار قزوین پشت تریبون قرار گرفت و دو طرف را دعوت به آرامش کرد و اظهارداشت: دستگاههای نظارتی باید قدرت ریسک مدیران را تقویت کنند و منظور آقای عباسپور انتقاد از دستگاه قضا نبود بلکه معتقد بودند که باید دقت بیشتری در انعکاس خبرها صورت گیرد.

استاندار از رسانه ای شدن این موضوع اظهار نارضایتی کرد و افزود: نباید در ابتدای سال جو خوب جلسه را انتقادی کنیم.