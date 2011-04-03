به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پس از یک روز استراحت از عصر امروز یکشنبه تمریناتش را برای دیدار روز چهارشنبه برابر پاختاکور ازبکستان در زمین صنایع دفاع آغاز کرد که با استقبال قابل توجه هواداران این تیم مواجه بود.

* در تمرین امروز میلاد میداووی، مهدی امیر آبادی، فرهاد مجیدی ، کیانوش رحمتی و وحید طالب لو به طور جداگانه تمرینات خود را زیر نظر مربی بدنساز این تیم انجام دادند.

* در این تمرین همه بازیکنان استقلال حضور داشتند و تنها امیدرضا روانخواه که با مصدومیت طولانی مدت مواجه شده غایب بود.

* ناصر حجازی مشاور فنی تیم استقلال امروز در تمرین حضور پیدا کرد و با بازیکنان به گفتگو پرداخت.

* حدود 100 تن از هواداران تیم استقلال امروز در ورزشگاه حضور داشتند و ضمن تشکر از پرویز مظلومی و بازیکنان استقلال به دلیل شکست تیم پرسپولیس آنها را مورد تشویق قرار دادند.

* در ابتدای تمرین امروز بازیکنان زیر نظر دکتر نوشادی مربی بدنساز تیم بدنهای خود را گرم کرده و سپس زیر نظر اعضای کادر فنی تمرینات تاکتیکی ویژه ای را جهت دیدار مقابل پاختاکور ازبکستان انجام دادند.

* در بخش پایانی تمرین امروز بازیکنان در قالب دو تیم صورتی و زرد یک دیدار درون تیمی را برگزار کردند که اعضای کادر فنی در مواقع لزوم نکات فنی را به بازیکنان یادآوری می کردند.

* میلاد میداودی که چند ماه پیش و در دیدار با ملوان دچار مصدومیت شدید شده بود، از امروز تمریناتش را در کنار بازیکنان آغاز کرد که این امر موجب خوشحالی کادر فنی آبی پوشان شد.

* فرهاد مجیدی و وحید طالب لو بعد از تمریناتی که به طور انفرادی انجام دادند زودتر از بقیه بازیکنان ورزشگاه را ترک کردند.

* تیم فوتبال استقلال عصر دوشنبه نیز تمریناتش را برای دیدار با پاختاکور در زمین صنایع دفاع پیگیری خواهد کرد. دیدار این دو تیم در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.