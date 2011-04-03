نامگذاری امسال نقشه راه کشور در راستای طرح تحول اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری عصر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان با مهم دانستن سال کاری پیش رو افزود: امسال با نامگذاری سال 1390 با عنوان سال جهاد اقتصادی وظیفه خدمت رسانی تک تک مسئولان و کارکنان دستگاههای دولتی به مردم سنگین تر شده و باید تمام اقشار ملت با مجاهدتی سخت و ایثارگرانه چرخ اقتصاد کشور را به چرخش درآورند.

وی با اشاره به دستاوردهای عظیم و ماندگار سال گذشته ادامه داد: اعتقاد و ایمان به هدف متعالی و از طرفی عزم راسخ مردم و مسئولان در سال گذشته برای برداشتن گامهای محکم و استوار در جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و جلوگیری از هدر رفت منابع خدادادی که در کشور ایران بعضا" بصورت محدود و بعضا" به وفور وجود دارد موجب شد که این حرکت بزرگ شکل گرفته و فرهنگ استفاده صحیح از منابع در میان مردم جا افتد.

صدری افزود: طرح تحول اقتصادی طرحی بزرگ و دارای ابعاد مختلف است که تنها یکی از این ابعاد قانون هدفمندسازی یارانه ها بود و می توان گفت رهبر معظم انقلاب با بینش و درایت وسیع خود در نشان دادن نقشه راه ایران اسلامی، به نیکی با نامگذاری امسال با نام سال جهاد اقتصادی پله های دیگر این طرح عظیم اقتصادی را به مردم و مسئولان نشان دادند تا همه با هم با همت و کار مضاعف و جهاد گونه این طرح را به سرانجام نیک برسانند.

در این جلسه رئیس سازمان بازرگانی استان از خدمات غلامرضا علمدار که به افتخار بازنشستگی نائل شدند، در مدت مسئولیت در معاونت بازرگانی داخلی سازمان تقدیر و تشکر بعمل آورده و مجید مصطفوی را به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی نمود.