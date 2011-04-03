اسرائیل در سکوت جامعه جهانی برای حمله دوباره به غزه آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر در مطلبی با عنوان "تهاجم اسرائیل به قوت خود باقی" است می نویسد: اقدام هواپیماهای اسرائیلی بر فراز غزه و حمله به فرماندهان فلسطینی جنایتی شنیع است که در راستای ادامه جنایات این رژیم علیه مردم فلسطین صورت می گیرد.

این روزنامه افزود: این حملات گواه این مطلب است که اسرائیل آماده حمله وسیع به غزه می شود و این حملات یاد آور جنگ سال 2008 است که شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.

روزنامه فوق نوشت: تعداد قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه دوم مارس گذشته تاکنون به 68 شهید و مجروح رسیده است که بیشتر آنها را غیر نظامیان و کودکان تشکیل می دهند.

روزنامه مذکور می افزاید: ادامه حملات اسرائیل خطرناک است و توجیه قانع کننده ای برای این حملات وجود ندارد. این رژیم می کوشد که با استفاده از درگیری حوادث جهان عرب و نا آرامی های این کشورها حمله جدیدی را علیه غزه شروع کند و به اهدافی که طی جنگ 22 روزه نتوانسته بود به آن برسد دست یابد.

این روزنامه نوشت: سکوت مجامع جهانی درقبال جنایات اسرائیل و عدم مجازات این رژیم فقط سبب تشویق این رژیم برای ادامه جنایات خود علیه مردم فلسطین خواهد شد. اسرائیل اقدام به محاصره ظالمانه غزه کرده است که این اقدام مغایر با همه اصول انسانی وحقوق بشر است.

روزنامه فوق تصریح کرد: اتهامات اسرائیل درباره وجود باندهای آدم ربایی فلسطینی درصحرای سینا، اقدامی از سوی این رژیم است که با یک تیر دو نشان بزند زیرا از سویی وانمود می کند که ساکنان غزه تروریسم هستند و ازجانب دیگر روابط مصر جدید و مواضع حمایتگرانه اش را خدشه دار می کند.

این روزنامه در پایان نوشت که ادامه جنایات اسرائیل لزوم تحرک جامعه جهانی را دربرخورد با اقدامات وحشیانه این رژیم علیه مردم بی دفاع فلسطین می طلبد.