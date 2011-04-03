تکثیر گونه درخت "آکاسیا آلبیدا" در دشتی با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، رضا محمودی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مشکلات این گونه درخت نادر عدم تکثیر آن بود که از دو سال پیش کار آزمایشی تکپیر این درخت انجام شد و موفق شدیم برای اولین بار در خاورمیانه در شهرستان دشتی کار تکثیر آن را انجام دهیم .

وی خصوصیات این درخت را رشد سریع آن، گرما پسند بودن و رطوبت پسند بودن آن عنوان کرد و اظهارداشت: این درخت در خاکهای با قابلیت زهکشی بالا رشد می کند و شوری خاک را نیز تحمل می کند .