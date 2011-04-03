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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

تکثیر گونه درخت "آکاسیا آلبیدا" در دشتی با موفقیت انجام شد

تکثیر گونه درخت "آکاسیا آلبیدا" در دشتی با موفقیت انجام شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دشتی گفت: تکثیر گونه درخت منحصر به فرد "آکاسیا آلبیدا" در این شهرستان با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، رضا محمودی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مشکلات این گونه درخت نادر عدم تکثیر آن بود که از دو سال پیش کار آزمایشی تکپیر این درخت انجام شد و موفق شدیم برای اولین بار در خاورمیانه در شهرستان دشتی کار تکثیر آن را انجام دهیم.

وی خصوصیات این درخت را رشد سریع آن، گرما پسند بودن و رطوبت پسند بودن آن عنوان کرد و اظهارداشت: این درخت در خاکهای با قابلیت زهکشی بالا رشد می کند و شوری خاک را نیز تحمل می کند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دشتی گفت: ذخیره گاه جنگلی آکاسیا آلبیدا به مساحت 19 هکتار در منطقه رزم آباد و در فاصله 45 کیلومتری جنوب شرقی خورموج قرار دارد.

کد مطلب 1280660

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