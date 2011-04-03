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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

زیرساختهای گردشگری در گلستان ضعیف است

زیرساختهای گردشگری در گلستان ضعیف است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بندرگز، کردکوی و بندرترکمن در مجلس گفت: زیرساختهای مختلف از جمله حوزه گردشگری در استان ضعیف است و باید به سمتی برویم که چیزی که در شان استان است را داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: مدیریت ها باید قوی تر و برنامه ریزی انجام شود تا استان از این وضعیت جهش پیدا کند.

وی با اشاره به رتبه دوم استان پس از استان قم در کم آبی در کشور گفت: باید برای این مشکل نیز چاره اندیشی کرد.
 
نماینده مردم گنبد و داشلی برون در مجلس شورای اسلامی گفت: زیر ساختهای استان با توجه به پتانسیل های استان مانند تالاب های بین المللی، دریا، جنگل، قومیت های مختلف و اماکن مذهبی و زیارتی ماسب نیست و باید کار بیشتری انجام شود.
 
عبدالله رستگار افزود: از معدل کشوری در جذب توریست باید بالاتر برویم و در این راه می توان از همین پتانسیلها نیز استفاده کرد.
 
وی در پایان با اشاره به طرح زهکشی اراضی استان گفت: در زهکشی اراضی استان باید از جاهایی که نیاز بیشتری دارند شروع شوند.
کد مطلب 1280662

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