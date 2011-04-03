زیرساختهای گردشگری در گلستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: مدیریت ها باید قوی تر و برنامه ریزی انجام شود تا استان از این وضعیت جهش پیدا کند.

وی با اشاره به رتبه دوم استان پس از استان قم در کم آبی در کشور گفت: باید برای این مشکل نیز چاره اندیشی کرد.

نماینده مردم گنبد و داشلی برون در مجلس شورای اسلامی گفت: زیر ساختهای استان با توجه به پتانسیل های استان مانند تالاب های بین المللی، دریا، جنگل، قومیت های مختلف و اماکن مذهبی و زیارتی ماسب نیست و باید کار بیشتری انجام شود.

عبدالله رستگار افزود: از معدل کشوری در جذب توریست باید بالاتر برویم و در این راه می توان از همین پتانسیلها نیز استفاده کرد.

وی در پایان با اشاره به طرح زهکشی اراضی استان گفت: در زهکشی اراضی استان باید از جاهایی که نیاز بیشتری دارند شروع شوند.