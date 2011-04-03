مقدمات ثبت ملی جاده چالوس فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهباز یزدانی ظهر یکشنبه از اماکن توریستی و گردشگری خدماتی استان البرز بازدید کرد و در جلسه کمیته های 14گانه ستاد که به ریاست استناندار و رئیس ستاد تسهیلات سفرهای استان البرز شرکت کرد.

وی در حاشیه بازدید از جاده چالوس اظهار داشت: طی بازدیدی که از کمپ‌ها و امکانات رفاهی آن صورت گرفت و با مدیریت عالی‌ که استاندار و همکارانشان انجام دادند این کمپ‌ها در جذب گردشگر و مهمانان در ردیف بسیار خوبی قرار دارد و تمام همکاران برنامه‌ریزی‌های بسیار مهمی در این زمینه داشته و به صورت دائم نیز در این مکانها مستقر بودند.

یزدانی درباره کیفیت و خدمات ارائه شده توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی استان البرز بیان کرد: در بخش خدمات عمومی شامل سرویس‌های بهداشتی و اسکان خدمات مناسبی به مسافران نوروزی ارائه شده است.

معاون گردشگری کشور در حاشیه بازدید از جاده چالوس خاطرنشان کرد: جاده چالوس یکی از بی نظیرترین میراث طبیعی استان است که تلاش می شود با یک رویکرد زودبازده امکانات زیرساختی را در این جاده فراهم آوریم و مقدمات ثبت این اثر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یزدانی تاکید کرد: هدف اصلی ما در ستاد تسهیلات نوروزی رضایتمندی تمامی هموطنان است.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم این توفیق حاصل شود که بتوانیم به تمام مسافران و شهروندان البرزی خدمات بیشتری ارائه دهیم و سال به سال بر میزان این خدمت بیافزاییم.