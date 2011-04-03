490 کیلومتر شبکه گذاری گاز در گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر یکشنبه در جمع کارکنان این شرکت افزود: همچنین در این مدت 13 هزار و 300 عدد انشعاب جدید نصب و 31 هزار و 700 مشترک جدید نیز جذب شد.

وی اظهار داشت: این شرکت در همین رابطه 61 روستا، 16 جایگاه سی ان جی و همچنین شهر مرزی مراوه تپه بعنوان آخرین شهر فاقد گاز استان را نیز گاز رسانی کرد تا استان گلستان بعنوان استان سبز در زمینه گاز رسانی به شهرها مفتخر شود.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 29 هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند و افتخار بزرگی برای این شرکت بود که توانست به پیام ارزشمند سال 89 رهبر فرزانه انقلاب لبیک گوید.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: در سال جدید نیز که توسط رهبر معظم انقلاب به سال جهاد اقتصادی مزین شدیده است، کلیه منابع، امکانات و زمینه هائی که بتواند ایران اسلامی را به قطب بزرگ اقتصاد جهان تبدیل کند فراهم است.

سنگدوینی تصریح کرد: انشاء الله با اتحاد، همبستگی، تلاش و پشتکار وافر، مجموعه گاز گلستان در سال جدید بتوانیم پر رونق تر از سال گذشته ظاهر شویم و با عزم راسخ خدمت رسانی به مردم شریف استان را ادامه داده و با توسعه گاز رسانی نقش بر جسته خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفاء کنیم.