میراث فرهنگی به جاذبه های تاریخی دشتستان بیشتر توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، مسعود نصوری بعد ازظهر یکشنبه در بررسی چگونگی خدمات رسانی به مسافران نوروزی برازجان با مطلوب خواندن عملکرد ستاد تسهیلات سفر دشتستان، این شهرستان را دارای جاذبه های طبیعی وتاریخی فراوانی عنوان کرد که نیازمند توجه ویژه ای است .

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری استان هم با اشاره به رشد 30 درصدی ورود گردشگر به استان گفت: بر اساس اعلام گزارش سازمان میراث فرهنگی کشور این استان جزو پنج استان برتر و گردشگر پذیر کشور معرفی شود .