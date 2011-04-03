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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

میراث فرهنگی به جاذبه های تاریخی دشتستان بیشتر توجه کند

میراث فرهنگی به جاذبه های تاریخی دشتستان بیشتر توجه کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بوشهر توجه بیشتری به جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان دشتستان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، مسعود نصوری بعد ازظهر یکشنبه در بررسی چگونگی خدمات رسانی به مسافران نوروزی برازجان با مطلوب خواندن عملکرد ستاد تسهیلات سفر دشتستان، این شهرستان را دارای جاذبه های طبیعی وتاریخی فراوانی عنوان کرد که نیازمند توجه ویژه ای است.

رئیس میراث فرهنگی و گردشگری استان هم با اشاره به رشد 30 درصدی ورود گردشگر به استان گفت: بر اساس اعلام گزارش سازمان میراث فرهنگی کشور این استان جزو پنج استان برتر و گردشگر پذیر کشور معرفی شود.

دکتر احمد دشتی فعالیت شبانه روزی ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان دشتستان را از عوامل اصلی حضور خوب مهمانان نوروزی در این شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 1280670

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