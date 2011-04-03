800 هزار نفر از البرز در ایام نوروز به مسافرت رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این استان افزود: با توجه به جاذبه های طبیعی و تاریخی استان باید تلاش کرد ضمن توسعه زیرساختها، صنعت گردشگری در این منطقه بیش از پیش گسترش یابد.

این مسئول با ارائه آماری از میزان مسافران البرزی گفت: در این ایام حدود 800 هزار نفر از ساکنان این استان به مسافرت رفتند.

وی افزود: استان البرز دارای پتانسیلهای منحصر به فردی در حوزه گردشگری است و در این راستا لازم است مسئولان کشوری نیز نگاه ویژه ای به بخشهای مختلف این استان بویژه مراکز گردشگری آن داشته باشند.

فرهادی همچنین ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز از زحمات شبانه روزی کارکنان دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی عضو این ستاد در تعطیلات نوروزی تقدیر کرد.

بنا براین گزارش، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز نیز در این جلسه گفت: این استان امسال رتبه هفتم سفرهای نوروزی در کشور را به خود اختصاص داد.